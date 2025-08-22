Sjuksköterska, natt, till Ortopediavdelning i Lund
2025-08-22
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) ortopedi består i nuläget av tre vårdavdelningar varav en är förlagd i Lund och två i Malmö. Ortopediavdelning 11 är en akutvårdsavdelning med 21 vårdplatser. Profilområdet på avdelningen är riktat mot akuta patienter med vanligt förekommande ortopediska diagnoser. På vår arbetsplats arbetar vi enligt Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet.
I vårt arbete etableras nu nya arbetssätt med utgångspunkt i personcentrerad vård och med fokus på ett gott interprofessionellt samarbete. Processen utgår från arbetet med Magnetmodellen och följs upp i mätningar och analys där de kliniska sjuksköterskorna har en central och viktig roll. Tillsammans skapas nya vägar mot en god omvårdnad. Målet är att forma en avdelning där vi genom att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö, med många utvecklingsmöjligheter för vår personal, öka patientsäkerheten och bidra till en personcentrerad vård och ökad delaktighet i vården för den enskilda patienten.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Arbetet på en ortopedisk vårdavdelning är omväxlande och givande där den ena dagen inte är den andra lik. Som sjuksköterska utmanas och utvecklas du av mångfacetterade arbetsuppgifter där, förutom sedvanliga arbetsuppgifter, både pre- och postoperativ omvårdnad samt rehabilitering ingår. Vår verksamhet är pågående 24h/dygn.
På natten arbetar sjuksköterskorna i team med undersköterska. Flera team är verksamma under arbetspasset, det finns alltid kollegor att ta hjälp av vid behov.
Verksamheten erbjuder dig ett varierande, stimulerande och lärorikt arbete där du ges möjlighet till personlig utveckling och utbildning. Eftersom utveckling är viktigt för oss ser vi gärna att du är engagerad i avdelningens fortsatta utvecklingsarbete. Väljer du att arbeta hos oss introduceras du i arbetet efter dina förutsättningar. Tillsammans med en erfaren kollega, klinisk lärare, omvårdnadsledare och enhetschef vägleds du in i ditt nya arbete utifrån ett särskilt introduktionsprogram som sträcker sig över ett år.
VO ortopedi är först i landet med att införa karriärtjänster för sjuksköterskor utifrån ett strukturerat utvecklingsprogram kallat Kompetens-och tjänstemodellen (tidigare Core Curriculum). Programmet är uppdelat i fem faser där det ingår utbildningar och läraktiviteter i varje fas. Utvecklingsprogrammet skildrar det livslånga lärandet med kopplade lärandemål som dels är sjukhusövergripande, dels specifika för ortopedisk vård. Varje fas kopplas till en tydlig kompetensbeskrivning där det från och med fas tre ges möjlighet till tjänst kopplat till lönekriterier som avancerad sjuksköterska inom ortopedi. Vårt mål som avdelning är att ha sjuksköterskor inom alla faser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Tidigare arbetslivserfarenhet som sjuksköterska ses som meriterande.
Det här är en tjänst för dig vars arbetssätt utgår från det personcentrerade synsättet där patientens unika behov sätts i centrum och präglas av engagemang, lyhördhet och struktur. Vi vill att du, precis som vi, värdesätter ett arbete som utmärks av det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegor och närmsta chef. För att trivas hos oss tycker du att pre- och postoperativ vård är spännande och tycker om att arbeta med händerna såväl som med intellektuell problemlösning och utvecklingsfrågor. Vi tycker att det är viktigt att ha kul medan vi arbetar och uppskattar om du också har den inställningen. Det är för oss en självklarhet att du kan vara en god ambassadör för Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Då vi är måna om att hitta rätt personer för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
