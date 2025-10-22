Sjuksköterska natt till Omsorgsförvaltningen
2025-10-22
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Arbetsuppgifter
Vill du ha ett spännande, lärorikt och meningsfullt arbete? Omsorgsförvaltningen söker nu en sjuksköterska med placering natt.
Du blir en del i ett sjukskötersketeam, där ni hjälps åt, bollar tankar och utbyter erfarenheter och kunskaper med varandra. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom läkemedelshantering, såromläggning, kateterbyte, avancerad hemsjukvård och vård i livets slut mm.
I ditt arbete kommer du att möta både barn, unga och äldre med olika hälso- och sjukvårdsbehov inom hemsjukvård, på vård- och omsorgsboende och inom psykiatri/LSS. Arbetet innebär stort eget ansvar och varierade arbetsuppgifter och det är därför viktigt att du är trygg i din yrkesroll. Du arbetar utifrån varje individs behov och möjligheter.
Du erbjuds en heltidstjänst, där cirka 79 % utgör ren natt. Resterande procent kan du arbeta kvällar i olika sjukskötersketeam. Vi är generösa med tjänstledigheter, ifall du skulle föredra att arbeta enbart natt. Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg. sjuksköterska, gärna med erfarenhet från kommunal primärvård. Befattningen kräver att du både kan arbeta självständigt och i team. Som person är du strukturerad och kan prioritera ditt arbete. Du är bra på att få saker snabbt utförda och trivs med att driva förändringsarbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan! Till den här tjänsten rekryterar vi löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart du har möjlighet.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
