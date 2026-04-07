Sjuksköterska natt till Medicinkliniken avd 52
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2026-04-07
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du vara en del i att utveckla den framtida sjukvården? Då passar du perfekt hos oss!
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du kommer att ha en viktig roll i såväl det dagliga arbetet som i vårt framtida utvecklingsarbete.
Om tjänsten och oss
Arbetsuppgifterna är omväxlande, både omvårdnadsmässigt och medicinskt och handlar till stor del om omvårdnad av patienter med akuta sjukdomstillstånd som drabbar hjärnan, nervsystemet eller njurarna. Avdelning 52 är en strokeenhet och erbjuder därmed Strokekompetensutbildning till alla.
Som nattsjuksköterska är din veckoarbetstid 32 tim/v året runt. Den minskade veckoarbetstiden ger dig mer ledig tid för återhämtning och reflektion, vilket ger förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö.
På natten arbetar man i team om två sjuksköterskor och två undersköterskor.
När du arbetat en tid får du möjlighet att kompetensutveckla dig och vara en del av Rädda Hjärnan kedjan.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete som sjuksköterska, men om du är oerfaren och känner att vi är en arbetsplats som passar dig - så kommer vi att skola dig till att bli en riktigt bra sjuksköterska. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Då du i rollen som legitimerad sjuksköterska hos oss kommer att arbeta tillsammans med dina kollegor i ett större team värdesätter vi att du har en god samarbetsförmåga, ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt samt att du bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat. Vi strävar efter att ha rätt person på rätt plats och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Som nyutbildad sjuksköterska eller om du har högst sex månaders erfarenhet, börjar din anställning hos oss med ett basår. Mer om basåret samt övriga förmåner som Region Halland kan erbjuda dig kan du läsa mer om här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
301 85 HALMSTAD Arbetsplats
Halmstad Kontakt
Biträdande avdelningschef
Malin Gustafsson 035-174551 Jobbnummer
9838453