Sjuksköterska natt, till Medicinavdelning neurologi i Trelleborg
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg / Sjuksköterskejobb / Trelleborg Visa alla sjuksköterskejobb i Trelleborg
2026-01-28
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till neurologiavdelningen i Trelleborg! Här har vi en fin arbetsmiljö och hög teamkänsla. Vi hjälps åt, stöttar varandra och har roligt på arbetet. Vi erbjuder dig ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter!
Medicinavdelning neurologi är en av tre internmedicinska slutenvårdsavdelningar på Lasarettet Trelleborg. Här arbetar vi i tvärprofessionella team med patienten i centrum. Vi vårdar patienter med olika neurologiska sjukdomar. Hos oss möter du främst stroke- och TIA-patienter från det akuta skedet och fram till början av rehabiliteringsfasen. Avdelningen handhar även akuta strokelarm med möjlighet till trombolysbehandling. Vi värnar om strokekompetensen i teamet, därför har vi en årlig strokekompetensutbildning som är förlagd på arbetstid och pågår under ett år till nya medarbetare.
Vi är ett mindre sjukhus och arbetar tätt tillsammans med vårt MAG-team för att kunna ta hand om patienter längre in i vårdförloppet, för att sedan flyttas till högre vårdnivå. Detta bidrar till en ökad akutvårdskompetens. En avdelningsnära mottagning är knuten till avdelningen där uppföljning sker för patienter som vårdats för TIA och stroke. Patienter som är inneliggande på avdelningen är välkomna till dagrehabiliteringen efter utskrivning om behovet föreligger. Här utförs träning individuellt eller i grupp och styrs av patienternas behov och önskemål. Vi har även ett nära samarbete med lasarettets mottagningsverksamhet för neurologiska patienter. Du som ny sjuksköterska får en introduktionstid på sex veckor där regelbundna avstämningar utförs, för att se hur långt du kommit i dina grundläggande kunskaper inom neurologi och avdelningens rutiner.
Lasarettet Trelleborg är med sina cirka 500 medarbetare ett personligt sjukhus med stora möjligheter. Vi bedriver specialiserad bassjukvård för ett upptagningsområde på drygt 100 000 invånare. Här är det lätt att vara med och påverka, vilket gör oss förändringsbara. På vår avdelning värnar vi om ett gott arbetsklimat, där omtanke och respekt för varandra och våra olika professioner är en självklarhet. Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Tycker du att det låter spännande att få möjlighet att bli en del av vårt härliga team? Då är du varmt välkommen till oss, vi ser fram emot att välkomna en ny sjuksköterskekollega för nattjänstgöring.
I dina arbetsuppgifter ingår vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter på vårdavdelning. Du har ett nära samarbete med andra sjuksköterskor, rehabiliteringsteamet, undersköterskor, läkare, medicinska sekreterare och farmaceut. Du och dina kollegor är de bästa förespråkarna för att patienten får en bra, säker och personlig vård och som medarbetare hos oss har du en stor delaktighet i hur vården ska bedrivas.
Vi lägger upp din introduktion och fortbildningsplan individuellt utifrån dina tidigare erfarenheter. Hos oss är personal, enhetsansvarig läkare och teamledare delaktig i introduktion för nyanställda och arbetar aktivt med att se över rutiner kontinuerligt. Här strävar vi efter att hålla oss uppdaterade inom evidens och utveckling. Vi kan erbjuda dig introduktion både inom området eller mer avancerad fortbildning inom stroke/neurologi, beroende på vilken nivå du befinner dig på.
Här arbetar vi systematiskt för att kompetensutveckla brett och samarbetar inom sjukhuset både mellan enheter och verksamhetsområden. Vi arbetar aktivt med att införa personcentrarad vård (PCV) på samtliga enheter. Lasarettet erbjuder flertalet utvecklingsmöjligheter i form av interna utbildningar och projekt, bland annat har vi ett utbildningshjul med olika fokus varje månad som löper över hela året.
Kontakta oss gärna om du vill höra mer om tjänsten. Du är varmt välkommen att hospitera hos oss! Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi välkomnar dig som både har lång erfarenhet av sjuksköterskeyrket och dig som är i början av din karriär.
Som person uppskattar du det nära samarbetet som ett mindre sjukhus kan erbjuda och är nyfiken på att arbeta med och lära dig mer om neurologiska sjukdomstillstånd. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
