Sjuksköterska natt till kommunal primärvård i Åstorp
Åstorps kommun, Hälso och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Åstorp Visa alla sjuksköterskejobb i Åstorp
2026-03-09
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åstorps kommun, Hälso och sjukvård i Åstorp
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?Välkommen till Åstorps kommun.Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.Tillsammans skapar vi värde varje dag.Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi söker nu leg. sjuksköterska till en nattjänst inom hemsjukvården. Nattetid arbetar du som ensam sjuksköterska i kommunen och behöver därför vara trygg i din profession. Vi erbjuder dig ett omväxlande och ansvarsfullt arbete. Arbetet innebär utmaningar och variation då både planerade och oplanerade insatser kommer att utföras under ett arbetspass.Du utför självständiga bedömningar, planering och medicinska åtgärder för de patienter som är inskrivna i hemsjukvården och tar beslut utifrån beslutsstöd upp till sjuksköterskenivå samt handleder omsorgspersonal. I ditt arbete utgår du från patientens behov och ditt arbetssätt präglas av engagemang och lyhördhet.
Förmåner
• · Kompetensutveckling efter behov
• · 2 000 kronor i friskvårdsbidrag per år
• · Introduktionsdag och digital introduktion för dig som nyanställd Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310523". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps kommun
(org.nr 212000-0936) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åstorps kommun, Hälso och sjukvård Kontakt
Katarzyna Wisniewska katarzyna.wisniewska@astorp.se 04264284 Jobbnummer
9786107