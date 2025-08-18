Sjuksköterska, natt, till Kirurgiavdelning 9 i Malmö
2025-08-18
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde kirurgi och gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus innefattar kirurgisk och gastroenterologisk verksamhet i Malmö och Lund samt kirurgisk verksamhet i Landskrona. Vi bedriver specialiserad och högspecialiserad vård.
Kirurgiavdelning 9 i Malmö är en elektiv avdelning som vårdar patienter som genomgår kirurgiska ingrepp i tarmen. Avdelningen har 20 vårdplatser och vi arbetar i team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinsk sekreterare och rehabgruppen. I september flyttar vi in i nya lokaler på Nya sjukhusområdet i Malmö.
Vi strävar efter att arbeta evidensbaserat och med personcentrerad vård. Personalen arbetar aktivt i olika grupper med att utveckla och driva verksamheten framåt.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Nu söker vi en sjuksköterska för nattjänstgöring. Hos oss får du ett spännande och utvecklande arbete i ett trivsamt arbetsklimat. Du kommer att omges av trevliga och kompetenta kollegor med lång erfarenhet.
Som sjuksköterska arbetar du bland annat med preoperativa förberedelser och postoperativ vård av patienter som genomgått colorektal kirurgi. Stomiomvårdnad är en viktig del av behandlingen. Du kommer också att arbeta med avancerad smärtlindring och ansvara för medicinsk behandling. De som arbetar inom område smärta kommer flera gånger i veckan och följer upp smärtbehandling. ERACS standardvårdplan tillämpas för en säker och god vård av våra patienter som underlättar utveckling av din kliniska blick samt dokumentation.
Vi erbjuder ett gediget introduktionsprogram som vi följer upp regelbundet för att du ska känna dig trygg när du börjar arbeta självständigt med dina patienter. Dessutom har vi interna föreläsningar inom verksamheten som vi planerar tillsammans med våra medarbetare. Du har möjlighet att planera ditt schema själv då vi använder oss av TimeCare så att du redan från början kan (om du är nyutbildad) planera in det kliniska basåret.
Om du är nyfiken och intresserad av att veta mer om avdelningen eller sjuksköterskerollen hos oss får du gärna ta kontakt via telefon eller mejl med Aida Sarac som är enhetschef.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en positiv och lyhörd sjuksköterska. Ditt arbete präglas av en hög ansvarskänsla samt av din flexibilitet. Därutöver önskar vi att du är strukturerad, pålitlig och noggrann. Du ser utmaningar som möjligheter, ser samarbete som en förutsättning och ser alltid till patientens bästa.
Angående den formella kompetensen är du legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Du kommer att ges en individuell introduktion som är anpassad efter dina tidigare kunskaper och erfarenheter.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Vi ser fram emot din ansökan!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
