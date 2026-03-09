Sjuksköterska natt till Kävlinge kommun
2026-03-09
Som nattsjuksköterska ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser i hela kommunen, både på ordinärt och särskilt boende samt handleder och är konsultativ till omsorgspersonalen.
Är du den vi söker?
Du är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård. Meriterande är specialistutbildning till distriktssköterska eller motsvarande. Ladda upp dina betyg/intyg!
B-körkort är ett krav.
Ditt intresse för människor är genuint, som person är du positiv, engagerad och har ett gott bemötande. Att skapa bra relationer till de boende, anhöriga och kollegor ligger dig varmt om hjärtat. Du ser möjligheter snarare än hinder, har en stor förmåga att samarbeta och kommunicera i tal och skrift, vidare känner dig bekväm med att arbeta med digitala lösningar i vår verksamhet.
Vi tror att du:
- Trivs med att arbeta självständigt.
- Har lätt för att samarbeta med andra.
- Är trygg i att ta ansvar och fatta beslut.
- Har ett stort engagemang för att arbeta med människor.
- Har god förmåga att hantera varierande insatser inom hemsjukvård.
- Känner dig bekväm med att handleda och delegera till kollegor.
Erfarenhet från hemsjukvård är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hos oss får du ett arbete där din kompetens tas tillvara och där du verkligen gör skillnad varje dag. Du blir en del av ett arbetsklimat där vi bryr oss om varandra och arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga vård.
Anställningen är på 68.87 % nattjänstgöring med arbete var 3:e helg!
Tillträde enligt överenskommelse.
Om anställningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister/misstankeregister. Du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/.
Tänk på att kuvertet ska vara oöppnat om du får det brevledes.
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mats Runsten 0722-146529 Jobbnummer
