Sjuksköterska natt till internmedicinsk avdelning 3 i Köping
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Köping Visa alla sjuksköterskejobb i Köping
2026-03-10
Vill du arbeta på ett sjukhus där beslutsvägarna är korta, samarbetet nära och där du verkligen blir en del av gemenskapen? På avdelning 3 i Köping möter du en bred och medicinskt spännande patientgrupp som ger dig möjlighet att utveckla en stark klinisk kompetens. Här arbetar du tillsammans med erfarna och hjälpsamma kollegor i en trygg arbetsmiljö där det alltid finns någon att fråga. Tack vare att vi är i stort sett hyrfria kan vi bygga stabila team och en stark gemenskap. Som sjuksköterska hos oss får du både variation, utveckling och ett nära samarbete med hela sjukhuset. Välkommen till vårt nattteam på Medicinkliniken i Köping!Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Hos oss på avdelning 3 på Medicinkliniken i Köping vårdas patienter med en stor variation av internmedicinska sjukdomar, vilket ger dig möjlighet att utveckla en bred kompetens. Som sjuksköterska arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med patienten i fokus och har ett arbetsledande ansvar i omhändertagande, behandling och omvårdnad av akut sjuka patienter.
Du arbetar i team och har ett nära samarbete med andra yrkesgrupper, såsom undersköterskor och läkare. Kontakt med närstående och samverkan med andra vårdgivare är också en viktig del av arbetet.
Sjuksköterskan Frida beskriver arbetet så här:
"Det bästa med avdelning 3 är variationen av patienter och att man som sjuksköterska får en stor bredd i sin kompetens. Avdelningen tar emot många olika patientgrupper och jag får därför arbeta med många olika typer av medicinska och omvårdnadsmässiga uppgifter varje dag. Jag lär mig alltid något nytt, vilket är väldigt roligt!"
Om arbetsplatsen
Vårdavdelning 3 är en akut internmedicinsk avdelning med 16-18 vårdplatser. Här vårdas patienter med olika internmedicinska sjukdomar, främst inom blod-, mag- och tarmsjukdomar, njurmedicin, diabetes samt infektioner.
Hos oss arbetar ett engagerat team som brinner för att ge patienterna bästa möjliga vård och omvårdnad. Vi värnar om en arbetsmiljö där trygghet, delaktighet och välbefinnande står i centrum. Du får en arbetsplats där du känner dig välkommen från dag ett, där din röst räknas och där personcentrerad vård och tvärprofessionellt samarbete är en självklar del av vardagen. På avdelningen är vi cirka 40 medarbetare som tillsammans skapar en stark teamkänsla.
Medicinkliniken i Köping ansvarar för den akuta internmedicinska vården i västra och norra Västmanland med ett upptagningsområde på cirka 85 000 invånare. Inom kliniken utreds och behandlas ett brett spektrum av internmedicinska sjukdomar, och varje avdelning har profilområden där personalen har fördjupad kompetens.
Många av oss uppskattar att arbeta på Västmanlands sjukhus Köping eftersom det mindre sjukhuset ger korta beslutsvägar och nära samarbete mellan professioner. Det skapar en familjär arbetsmiljö där du snabbt lär känna både kollegor inom kliniken och medarbetare i angränsande verksamheter.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet i yrket, gärna från arbete inom slutenvård. Har du tidigare arbetat i journalsystemet Cosmic ser vi det som meriterande. Det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket för att säkerställa en god vård.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation och behandlar andra människor med ödmjukhet och respekt. Du bidrar till bra stämning i arbetsgruppen och har en god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du tar ansvar för dina uppgifter, har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan behålla ditt lugn i akuta situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, natt där helgtjänstgöring ingår.
Inom regionen erbjuds ett utökat OB-tillägg på 40 procent för nattarbete.
Om du jobbar ständig natt, alltså bara nätter under en schemaperiod, arbetar du 32 timmar i veckan om du arbetar heltid. Det kan jämföras med 40 eller 38,15 timmar som är det vanliga för en heltidstjänst.
Vi har infört individuell schemaplanering med möjlighet att planera schemat utifrån verksamhetens behov. Detta genomförs som ett pilotprojekt fram till sommaren 2026. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 1 april 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Emma-Karin Englund emma-karin.englund@regionvastmanland.se 0221-262 98 Jobbnummer
9788008