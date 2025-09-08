Sjuksköterska, natt, till Hjärtavdelning i Ystad
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till Hjärtavdelningen i Ystad!
Här trivs du som uppskattar en arbetsplats med högt tempo och korta vårdtider. Hjärtavdelningen har 14 vårdplatser.
Lasarettet i Ystad är ett medelstort akutsjukhus i Skåne som bedriver ett brett utbud av specialiserad vård, såväl akut som planerad. Vi erbjuder hälso- och sjukvård med kvalitet och tillgänglighet dygnet runt. Vårt arbete kännetecknas av helhetssyn och omtanke. På vår avdelning tar vi hand om patienter med hjärtproblem, det kan exempelvis vara diagnoser som hjärtinfarkt, arytmi eller hjärtsvikt. När du arbetar hos oss får du en bred kompetens inom hjärtsjukvården och lär dig något nytt varje dag.
Vi drivs av att vara lyhörda för patientens behov, tänka nytt och ha ett välkomnande sätt mot både kollegor och patienter. Här finns ett välfungerande team runt patienten där alla arbetar tillsammans. Avdelningen har även ett nära samarbete med andra enheter i både Lund och Kristianstad, till exempel thoraxkirurgi, koronarangiograf och pacemakerinläggning, även andra sjukhus i och utanför regionen. Alla personalkategorier arbetar nära varandra med patienten i fokus.
För oss är utveckling viktigt och vi är därför nyfikna och hittar nya sätt att göra vårt arbete. Det kan handla om alltifrån patienternas kost till bärbara enheter och bedside-bedömning av patienten.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Vi har nu möjligheten att välkomna en ny kollega till vårt team!
Hos oss får du ett stimulerande och utvecklande arbetsklimat med målet att alla medarbetare ska känna arbetsglädje, stolthet och lojalitet.
I din roll arbetar du med omvårdnad och behandling av flera olika diagnoser. Många av våra patienter behöver övervakning, och vi använder medicinteknisk utrustning i stor utsträckning såsom CPAP, HFNC och annan avancerad patientövervakningsutrustning. I dina arbetsuppgifter ingår där utöver rytm- och EKG-tolkning. Förutom det kliniska arbetet med våra patienter är alla medarbetare delaktiga i att utveckla och förbättra vården på vår enhet.
För oss är det viktigt att ha kompetenta och stimulerade kollegor. Därför satsar vi på utbildning och utveckling för såväl erfarna som mindre erfarna sjuksköterskor. Det är viktigt att du känner dig trygg i din roll som sjuksköterska du får därför en introduktion med en mer erfaren kollega.
Tjänsten är förlagd på natten. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi välkomnar såväl dig med erfarenhet från yrkesrollen, som dig som är nyexaminerad. Erfarenhet inom kardiologi, medicinsk teknik och akutsjukvård är meriterande.
Som person är du nyfiken, trygg och du tycker om omväxling där den ena dagen inte är den andra lik. Du har förmåga att prioritera ditt arbete och känner ett stort engagemang samt ansvar för såväl det patientnära arbetet. Vi ser gärna att du bidrar till utvecklingen av vården och verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du vill arbeta efter Region Skånes värderingar som är välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
