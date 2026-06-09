Sjuksköterska natt till Hälso-sjukvård på Hisingen
Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-06-09
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Om jobbet
Är du sjuksköterska och redo för nya utmaningar? Vi söker nu en engagerad sjuksköterska på deltid till Hälso-och sjukvård Hisingen.
Du kommer att arbeta nattetid med hälso- och sjukvård i ordinära boenden, på våra vård- och omsorgsboenden samt inom funktionsstöd. Varje natt utgår minst två sjuksköterskor från varje kontor på adress Lillekärr södra, Bror Nilssonsgata samt Svartedalsgatan. Vi arbetar som ett team på Hisingen med totalt 6-7 sjuksköterskor varje natt där vi samarbetar vid behov mellan områdena. I arbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården är du självständig och bekväm med att förmedla trygghet och kunskap, ofta via telefon. Vi arbetar med fokus på den enskildes behov, delaktighet och samarbetar i ett tvärprofessionellt team för att utföra en personcentrerad vård. Du ska vara bekväm med att prioritera så rätt patient får rätt vård i rätt tid.
Du kommer att arbeta tillsammans med en kollega på plats varje natt samt ha kontakt med flera på distans. Ni ansvarar för planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser för våra patienter. Vi har ett nära samarbete med omsorgspersonal och trygghetsjour, som du även handleder och delegerar. På vår arbetsplats bryr vi oss om varandra och arbetar tillsammans för att ge en god och säker vård.
För oss är det viktigt med ett nära ledarskap då det skapar möjligheter till att bolla utmaningar, lyfta idéer, öka förståelse och skapa trygghet. Vi är en enhet som värdesätter att du kommer med nya idéer och perspektiv i syfte att förbättra vår verksamhet. Du kommer att en individuellt anpassad introduktion för att du ska få rätt förutsättningar att komma in i din nya roll.
Tjänsten är på deltid med 34h 20 min som heltidsmått per vecka. Det finns goda möjligheter för heltid framöver också för den som önskar.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du behöver ha minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska men det kan även vara aktuellt om du har kortare erfarenhet ifall du har arbetat inom kommunal hälso-och sjukvård. Eftersom vi arbetar inom ett stort geografiskt område är B-körkort ett krav. Erfarenhet från kommunal primärvård är meriterande.
Rollen som sjuksköterska kräver att du självständigt kan överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter. Mötet med den enskilde och dess anhöriga är en viktig del i arbetet, därför anser vi det viktigt att du är lyhörd och kan skapa dig en förståelse för motpartens behov. För att vi ska kunna ge bästa möjliga vård behöver du även ha en god samarbetsförmåga, då vi är flera som arbetar i team runt patienterna. Då en stor del av arbetet sker i hemmet hos patienten är det viktigt att du känner dig trygg i din roll och kan skapa förtroendefulla relationer.
Låter det som ett arbete för dig? Urval och intervjuer sker fortlöpande, välkommen med din ansökan redan idag! Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska slutkandidaten enligt lag visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa typen "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Tomas Ekelund, Vårdförbundet thomas.ekelund@aldrevardomsorg.goteborg.se Jobbnummer
9954166