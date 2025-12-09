Sjuksköterska natt till hälso- och sjukvården Mölndal
2025-12-09
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Hälso- och sjukvården fokuserar på utveckling, kompetens och ökad kvalité som är ett led i omställningen till God och Nära vård. Den kommunala hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och vi behöver rusta för ökat behov av vård och omsorg då befolkningen blir allt äldre. Vi måste ställa om och hitta nya arbetssätt för att öka patienters delaktighet i sin egen vård. Låter detta intressant så kom då och bli vår nya medarbetare och kollega!Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska med tjänstgöring på natten ansvarar du självständigt för att planera, bedöma, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter inom hela hälso- och sjukvården.
Ensamarbete kan förekomma, vilket gör att du behöver kunna arbeta självständigt nattetid. Du arbetar schemalagd arbetstid natt. Arbetstiden är kl. 21.30-7.30 .
Anställningen är på 85 % och veckoarbetstiden är 33 timmar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har du specialistutbildning inom relevant område är det en merit. Det ses som meriterande om du har arbetslivserfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård och erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Treserva.
För tjänsten krävs att du kan agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra och du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll, du utgår ifrån allas lika värde och du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Vi ser även att du är samarbetsinriktad och har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Du har god kommunikativ förmåga såväl muntligt som skriftligt och du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Vidare är du lyhörd och lyssnar på andra i syfte att förstå deras behov. Du lyssnar och är mottaglig för andras synpunkter och perspektiv.
För tjänsten krävs körkort och du behöver ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Grundläggande datorkunskaper krävs också.
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Tina Lindh tina.lindh@molndal.se 031-315 30 30 Jobbnummer
