Sjuksköterska natt till Geriatriska kliniken
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2025-10-30
Vill du arbeta som sjuksköterska på en arbetsplats där gemenskap, skratt och engagemang är en självklar del av vardagen? Vi söker dig som vill bli en del av vårt team inom akutsjukvård och bidra till en trygg vård för våra geriatriska patienter. Här arbetar du tillsammans med engagerade kollegor i ett tvärprofessionellt team, där vi varje dag strävar efter att ge bästa möjliga vård och livskvalitet. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att arbeta med en patientgrupp där sjukdomsbilden ofta är komplex och måste tillgodoses utifrån varje patients unika livshistoria. Du blir hos oss en del av ett tvärprofessionellt team, vilket tillsammans arbetar för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård och livskvalitet.
Våra patienter kommer till oss främst via akutmottagningen eller tas över från sjukhusets medicinskt akuta vårdavdelning. Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för och leder omvårdnadsarbetet, vilket hos oss ofta består av specifika omvårdnadsinsatser. Dessa insatser kan antingen vara kurativa eller palliativa. Den medicinska biten är också en stor del av arbetet och består utöver läkemedelsadministreringen och olika medicintekniska moment, även av att kunna tolka patientens olika symtom och parametrar. Vi som jobbar här stimuleras av att få arbeta under eget ansvar, men uppskattar också att ha kompetenta och engagerade kollegor till stöd inom teamet.
Vad våra medarbetare uppskattar mest
Hos oss lyfter många fram teamkänslan, samarbetet och stödet som det bästa med arbetet. Här finns omtanke, engagemang och kunskap, och man känner sig välkommen även som ny. Vi trivs tillsammans - med skratt, gemenskap och glädje som en naturlig del av vardagen.
Om arbetsplatsen
Avdelningen består av tre team och våra sjuksköterskor ansvarar tillsammans med undersköterskor för 8 patienter på akutsidan, veckans alla dagar. På rehabsidan ansvarar sjuksköterskan för 15 patienter då vi har ett samarbete med rehabiliteringsmedicin. Det tvärprofessionella teamet består av sjuksköterska, läkare, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och kurator. Vår arbetsplats genomsyras av vårt engagemang för den äldre patienten och för patientsäkerheten. Vi har en god arbetsmiljö där vi hjälper och stöttar varandra. I slutet av varje arbetspass utvärderar vi både patientsäkerheten och arbetsmiljön med hjälp av verktyget Teamtempen. Dessa utvärderingar ligger sedan till grund för att vi ska kunna fortsätta bibehålla och utveckla både patienternas säkerhet och vår arbetsmiljö.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet inom yrket. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet är det meriterande. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Eftersom arbetet på olika sätt snabbt kan förändras så behöver du vara flexibel och ha en förmåga att bibehålla ditt lugn och fokus i nya situationer. Du har en god förmåga att själv strukturera ditt arbete och tar ansvar för dina uppgifter. Vi arbetar i team och ser samarbete och tydlighet som väldigt viktiga ingredienser för att lyckas. Eftersom vi jobbar nära både patienter och anhöriga är empati en viktig ingrediens i din vardag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidare natt, heltid. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 13 november 2025.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
