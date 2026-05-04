Sjuksköterska, natt till geriatrisk akutvårdsavdelning
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-05-04
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta när tempot är lugnare men det kliniska ansvaret är som tydligast - och där din kompetens verkligen gör skillnad? På geriatriska akutvårdsavdelning (GAVA) söker vi nu en sjuksköterska som trivs i nattens fokus och självständighet, men som också värdesätter ett starkt team i ryggen. Vi letar inte bara efter en sjuksköterska - vi letar efter en kollega. Är det du? Välkommen till GAVA!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi är en geriatrisk akutvårdsavdelning där vi tillsammans tar hand om äldre, ofta sköra patienter med komplexa behov. Hos oss ryms både skratt och allvar - och vi vet att det är teamet som gör skillnaden.
Nattetid arbetar du i en mindre, tight grupp där samarbete, tillit och tydlig kommunikation är avgörande. Här får du utrymme att använda din kliniska blick och fatta självständiga beslut - men du står aldrig ensam.
Hos oss får du:
• Ett tryggt och sammansvetsat natt team
• En introduktion och ett mentorskap anpassat för nattarbete
• Möjlighet att utveckla din kliniska kompetens inom geriatrik
• Vara delaktig i förbättrings- och utvecklingsarbete
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska natt på GAVA ansvarar du för den kontinuerliga omvårdnaden och det medicinska omhändertagandet under natten.
Du:
• Leder och prioriterar omvårdnadsarbetet
• Arbetar nära undersköterskor och har stöd av jourläkare
• Gör kliniska bedömningar och fattar självständiga beslut
• Säkerställer en trygg och värdig vård under dygnets mest sårbara timmar
Natten ger dig möjlighet att arbeta mer ostört, med fokus på patienten och med tid för reflektion och kliniskt resonemang.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Du:
• Trivs med nattarbete och den självständighet det innebär
• Är trygg i din roll eller vill utvecklas mot större självständighet
• Har ett gott kliniskt omdöme och kan prioritera
• Är lugn, empatisk och ser värdet i teamarbete
Ansökan och anställning
Tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Vrinnevisjukhuset (visa karta
)
601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Geriatriska kliniken ViN Kontakt
vårdenhetschef
Maria Fäldt maria.faldt@regionostergotland.se 010-1043881 Jobbnummer
9890540