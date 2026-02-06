Sjuksköterska, natt, till Geriatrisk akutvårdsavdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund
Vill du utveckla din kompetens och tillsammans med oss arbeta i den nya sjukhusbyggnaden? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Geriatrikavdelning är en slutenvårdsavdelning med 24 akutvårdsplatser. Avdelningen är inriktad mot akut geriatrisk och ortopedisk vård samt rehabilitering. Här arbetar vi med den multisjuka äldre på ett personcentrerat förhållningssätt där den skiftande sjukdomsbilden hos våra patienter ger en bred kunskapsgrund för dig som sjuksköterska.
Vi arbetar i tvärprofessionella team där du som sjuksköterska tillsammans med undersköterska och övriga professioner utgör grunden i verksamhetens omvårdnadsarbete nattetid. Det nära teamarbetet mellan samtliga yrkesprofessioner är avgörande för att patienten ska få den bästa möjliga vården. Vårt fokus ligger på patientens delaktighet och personcentrerad vård samt ett nära samarbete med kommun och primärvård inför utskrivning för att säkerställa fortsatt god vård.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Vi välkomnar dig som tillsammans med kollegor från andra professioner vill ge bästa möjliga vård till våra patienter.
I din roll som sjuksköterska ansvarar du för basal och medicinsk omvårdnad samt riskbedömning och förebyggande åtgärder hos patienterna. Dokumentation görs i Melior och Mina planer.
Vårt arbetsklimat präglas av att vi hjälper varandra över gränserna och vi lägger stor vikt vid god planering och tydlig struktur. Tillsammans ser vi till att du får den kunskap du behöver för att lyckas i din roll där du erbjuds en individuell introduktion som anpassas efter dina erfarenheter, kompetenser och önskemål.
Vi erbjuder dig:
• individuellt anpassad introduktion
• stort utbud av internutbildningar, föreläsningar och nätbaserade utbildningsprogram
• kliniskt basår för dig som är ny i rollen som sjuksköterska
• engagerade kollegor som välkomnar frågor och gärna delar med sig av såväl kunskap som erfarenheter
• stöd av omvårdnadsledare som arbetar patientnära tillsammans med övrig personal och utgör ett stöd i komplexa omvårdnadssituationer
• friskvårdsbidrag upp till 3000 kronor under ett kalenderår.
Tjänsten avser nattjänstgöring. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom äldrevård och/eller akutsjukvård. Därtill är det meriterande om du har en specialistutbildning inom vård av äldre.
För att trivas i rollen ser vi att du tycker om att möta den äldre människan i livets skiftningar och att du har ett holistiskt förhållningssätt för att möta patientens behov. Du värderar din professionella roll högt och har ett intresse för både individuell och gemensam utveckling. Vidare är du med och bidrar till vår goda vårdkvalitet och utveckling av verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
