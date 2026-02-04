Sjuksköterska natt till BUP avd. 25, Halmstad
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2026-02-04
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården i Halmstad är Hallands vårdavdelning för unga patienter mellan 0 och 18 år med psykisk ohälsa.
Det är en välfungerande avdelning som drivs av fantastisk personal där alla är delaktiga utifrån sina förutsättningar för att utföra ett svårt men oerhört givande jobb. Vi jobbar som ett lag där varje spelare är lika viktig och har en viktig funktion. Här samarbetar vi oavsett profession, hjälper varandra, har rak kommunikation och en positiv inställning.
Avdelningen har deltagit i ett nationellt förbättringsarbete sju år i rad, därav är den förbättringsmetodik som används ett väletablerat arbetssätt. Avdelningen satsar på kontinuerlig utbildning av all personal, dels för att säkra god och säker vård samt för att bibehålla en stimulerande arbetsmiljö.
Visionen för avdelning 25 är att all personal ska känna sig delaktig i att kunna förändra och förbättra sin arbetsmiljö samt utveckla verksamheten. De hinder som kan uppstå i en verksamhet avslöjar endast att det finns förbättringsmöjligheter, något vi gör tillsammans. Som ett resultat är vi en levande avdelning som hela tiden strävar efter god arbetsmiljö och att vi ger patienten och dess närstående den bästa slutenvården.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med barn/ungdomar och familjer sett ur ett barnpsykiatriskt perspektiv. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av psykiatrisk omvårdnad, arbetsledning, patientsamtal, anhörigsamtal, dokumentation, läkemedelshantering etc. Du kommer att arbeta i ett team med erfarna kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt deras föräldrar. Du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till olika situationer. Du har en god samarbetsförmåga, är empatisk och serviceinriktad med ett professionellt bemötande. Din pedagogiska insikt gör att du kan förklara och vägleda på ett tryggt och tydligt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om hur det är att jobba som sjuksköterska inom Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser Övrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/140". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Psykiatrin Halland, BUP Heldygnsvård Kontakt
Jennie Kihlman, Avdelningschef 035-131773 Jobbnummer
9723669