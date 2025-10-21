Sjuksköterska, natt, till Barn-och ungdomspsykiatri i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Söker du ett omväxlande arbete med möjlighet att arbeta med både akuta och långsiktiga barnpsykiatriska insatser? Vill du dessutom vara med och påverka utvecklingen av heldygnsvården? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Inom Barn- och ungdomspsykiatrins (Bup) verksamhetsområde heldygnsvård Malmö finns två vårdavdelningar och en akutavdelning som är regionövergripande. Vi vänder oss till barn och ungdomar upp till 18 års åldern.
Vi arbetar tvärprofessionellt med ett holistiskt perspektiv där patientens- och familjens individuella behov står i fokus. Vår verksamhet utmärks av en bred kompetens med ett nära samarbete både internt och externt. På avdelningen möter vi olika barnpsykiatriska tillstånd såsom bland annat ätstörningsproblematik och förstämningssyndrom. Samsjuklighet är vanligt förekommande bland de ungdomar som söker sig till oss. På akutavdelningen och vårdavdelningarna har vi sammantaget 21 vårdplatser.
Varmt välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Vi söker nu en sjuksköterskekollega till vårt nattgäng som kommer vara ansvarig arbetsledare för vårdavdelningarna men förväntas även att samarbeta med sjuksköterskan som är ansvarig på akuten och akutmottaget. Det innebär att ni alltid kommer vara två nattsjuksköterskor på plats och kommer kunna hjälpas åt på de olika avdelningarna beroende på vårdtyngd men ni kommer utgå från era respektive ansvarsområden där ni är arbetsledare.
Som nattsjuksköterskor har ni det övergripande omvårdnadsansvaret för inneliggande patienter. Ni planerar och organiserar arbetet på avdelningarna under nattetid. Vidare ansvarar ni för bedömning av patienters somatiska och psykiatriska tillstånd tillsammans med familjebehandlare, skötare och jourläkare. I ditt arbete ingår även journaldokumentation i vårt datorsystem Melior. Hos oss blir du en del av ett tvärprofessionellt team där vi har högt till tak, tar vara på varandras kompetenser och har stark tillit till varandra som kollegor.
Som ny sjuksköterska är det viktigt för oss att få dig att känna dig trygg i din yrkesroll på din nya arbetsplats. Vi erbjuder dig en individuell inskolning och mentorskap över tid och utifrån dina behov. Utöver det erbjuder vi även ett årshjul med interna utbildningar samt handledning. Här har vi ett sammansatt koncept med utbildningstimmar och erfarna kollegor som håller i omvårdnads-case.
Anställningen omfattas av en heltidstjänst med möjlighet till deltid. Arbetstiderna innebär nattjänstgöring enligt schema. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har gått en specialistutbildning i psykiatri och/eller kognitiv beteendeterapi (KBT) steg 1. Om du har erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatriskt arbete både samt erfarenhet av arbete i datorsystemet Melior är det en fördel för tjänsten.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är en behandlingsinriktad person som har patienten i fokus. Du har en god samarbetsförmåga och ett terapeutiskt förhållningssätt samt förmågan att ställa om vid ändrade omständigheter. Vi söker dig som är en ansvarsfull och mogen person med god kommunikativ förmåga, som kan arbeta både självständigt och i teamövergripande arbete. Genom ditt engagemang och din positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Då vi är måna om att hitta rätt person för uppdraget kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
