Sjuksköterska natt till Avdelning 82 - Sabbatsbergsgeriatriken
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på en central och välbelägen arbetsplats där du får möjlighet att göra verklig skillnad för äldre patienter? På avdelning 82, Sabbatsbergsgeriatriken, söker vi nu sjuksköterska till nattjänst.Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Avdelning 82 är en akutgeriatrisk avdelning med inriktning mot kognitiv sjukdom. Vi vårdar patienter med olika former av kognitiv påverkan, till exempel demenssjukdom, förvirringstillstånd och konfusion, ofta i kombination med andra akuta medicinska behov.
Som sjuksköterska på natten har du en självständig och ansvarsfull roll. Du bedömer patienternas status, prioriterar åtgärder och leder arbetet tillsammans med undersköterskorna på avdelningen. Eftersom vi har läkare på plats hela natten finns alltid medicinskt stöd nära till hands. Vi erbjuder även hospitering så att du ska känna dig trygg innan du börjar hos oss.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på 75,77% (heltidsmått är 32:20 timmar/vecka). Provanställning kan komma att tillämpas.
Dubbelt natt-OB.
Generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr/år samt friskvårdstimme.
Flexibelt schema med reglerad dygnsvila för god återhämtning.
Intjänande till tidsbank - kan tas ut som pengar, ledig tid eller pension.
Trygga anställningsvillkor och en arbetsplats som värdesätter både gemenskap och utveckling.
Vad vi söker
Legitimerad sjuksköterska med minst ett års erfarenhet från akutgeriatrik eller akutsjukvård.
Du är trygg i din yrkesroll, handlingskraftig och lösningsorienterad.
Du har erfarenhet av att möta patienter med kognitiv sjukdom, demens eller konfusion.
Du har god förmåga att leda arbetet och samarbeta i team.
Du har goda kunskaper i svenska, andra språkkunskaper är meriterande.
Stor vikt kommer läggs vid personliga egenskaper. Om företaget
Sabbatsbergsgeriatriken är en akutgeriatrisk klinik belägen mitt i Stockholm. Vi arbetar med utredning, behandling och rehabilitering av äldre med komplexa behov. Våra patienter kommer till oss via akutmottagningar, ambulans, direkt från hemmet eller genom remiss från husläkare. Läs mer om oss på vår hemsida.
Välkommen med sin ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5783". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Sabbatsbergsgeriatriken Kontakt
Annika Edoff 073-0621325 Jobbnummer
9521246