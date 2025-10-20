Sjuksköterska natt till avdelning 51, Rehabiliteringsmedicin
2025-10-20
Vill du vara en del av ett rehabiliteringsteam som följer patienten från skada/sjukdom till aktiv vardag i en omväxlande verksamhet med stor medicinsk bredd? Då är du välkommen med din ansökan till oss!Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en kreativ miljö med fokus på att ge våra patienter en individanpassad rehabilitering med hög patientdelaktighet.
Här på avdelning 51 kombinerar du som sjuksköterska akut sjukvård med förmånen att lära känna patienten samt coacha patienten mot nya mål.
Teamet består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kurator, logopeder, läkare, psykolog, sjuksköterskor, rehabassistenter, rehabcoach och undersköterskor. Det är teamet tillsammans med patient och närstående som utformar målen för rehabiliteringen.
Här får du ett nära samarbete med patienterna under en längre vårdtid med möjlighet att lära känna patienterna på djupet - en stor fördel som vi ser det!
Om arbetsplatsen
Vi är en rehabiliteringsmedicinsk enhet i Halland som består av slutenvård och dagrehabilitering. Våra patienter är vuxna och de vanligaste diagnoserna är stroke, hjärnskador och ryggmärgsskador. Vi arbetar i två team. Målet med rehabiliteringen är ökad aktivitet och delaktighet i en förändrad livssituation. Målet för patienten är att återgå till ett aktivt liv och medelvårdtid är cirka 25 dagar.
Vi som arbetar här värnar starkt om den goda sammanhållningen, vår förståelse och vårt samarbete mellan våra olika yrkesroller i teamet och glädjen i att få stärka och coacha våra patienter mot sina mål.
Hallands sjukhus omfattar akutsjukhusen i Halmstad och Varberg och vi bedriver även planerad verksamhet i Kungsbacka. Vi har cirka 3 500 medarbetare som arbetar för att ge den bästa möjliga vården till hallänningarna och vi erbjuder specialistvård med hög kvalitet och god tillgänglighet. Våra medarbetare är nyckeln till att Hallands sjukhus har mycket goda resultat i många nationella mätningar och vi arbetar med ständiga förbättringar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du behöver ha ett stort intresse och engagemang för rehabilitering men samtidigt kompetens inom akutsjukvård.
Ett pedagogiskt förhållningssätt är en förutsättning för att kunna handleda patienten i olika träningssituationer. Du har förmågan att bygga relationer till våra patienter och anhöriga, även med patienter med kognitiva svårigheter. Vi erbjuder alla nya medarbetare oavsett yrkeserfarenhet en mentor men också interna utbildningar för att du ska få ökad kunskap och stärka dig i din yrkesroll.
Vi strävar efter att ha rätt person på rätt plats och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att bli kallad till intervju innan sista ansökningsdag.
Våra erbjudanden
Förmåner
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Som nyutbildad sjuksköterska eller om du har högst sex månaders erfarenhet, börjar din anställning hos oss med ett basår. Mer om basåret samt övrigt som Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska kan du läsa mer om https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön
