Sjuksköterska natt till avd. 5C/HIA, Varberg

Är du sjuksköterska och intresserad av att arbeta inom kardiologi tillsammans med ett härligt gäng på avdelning 5C/HIA? Välkommen med din ansökan till oss!
Om oss och arbetet
Avdelning 5C är en kardiologisk vårdavdelning där fyra av platserna är avsedda för patienter med behov av hjärtintensiv vård.
Samtliga vårdplatser på avdelningen erbjuder hjärtövervakning.
Vanligt förekommande diagnoser på avdelningen är hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar, arytmier, hjärtsvikt samt pre- och postoperativ vård i samband med kranskärls-, klaffoperationer, pacemaker- och ICD-inläggningar. Patienterna kommer huvudsakligen från akutmottagningen, men vi har även planerade inläggningar från Hjärtmottagningen samt övertag från andra sjukhus.
Vi har ett nära samarbete med hjärtmottagningen där de följer upp patienter på avdelningen under och efter vårdtillfället. En del av personalen har kombinationstjänst och roterar mellan mottagning och avdelning. Det finns ett vårdnära serviceteam (VNS) knuten till oss som sköter omvårdnaden av avdelningen såsom städ och materialförsörjning, vilket innebär att vi kan koncentrera oss på det vi är bäst på - patienterna. Här hos oss har vi även ett delat chefskap.
Kompetensutveckling
Det är viktigt för oss att man ska kunna utvecklas i sin yrkesroll. På enheten erbjuds regelbundna utbildningstillfällen. Som medarbetare hos oss bygger du snabbt upp en god och bred erfarenhet av akutmedicin och vi erbjuder dessutom påbyggnadsutbildning på 7,5 hp inom kardiologi för de sjuksköterskor som vill utvecklas inom området. Målet är att samtliga sjuksköterskor har kompetens att arbeta på HIA-sektionen. Den utvecklingsresan sker individuellt tillsammans med närmsta chef.Publiceringsdatum2025-11-28Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Om du är ny i rollen och känner att vi är en arbetsplats för dig så kommer vi att säkra en god introduktion för att du ska känna dig trygg och växa i rollen som sjuksköterska.
Med fördel trivs du med att jobba på en arbetsplats där samarbete är centralt. Vi värdesätter därmed att du har god samarbetsförmåga, är noggrann och ansvarstagande med ett stort fokus på det bästa för patienten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen att söka till oss!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer, vilket innebär att du kan komma att kallas på intervju innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Som nyutbildad sjuksköterska eller om du har högst sex månaders erfarenhet, börjar din anställning hos oss med ett basår. Mer om basåret samt övriga förmåner som Region Halland kan erbjuda dig kan du läsa mer om https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
