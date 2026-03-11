Sjuksköterska natt till avd 41, Neurorehab/Strokeenheten, Sunderby sjukhus
2026-03-11
Strokeenheten och Neurorehab tillhör Neurocentrum på Sunderby sjukhus. Vårdavdelningen har 13+1 vårdplats för inneliggande neurologisk vård och rehabilitering och ligger i tillgängliga lokaler på plan 4. I anslutning till avdelningen finns strokerehabteamet (SHR), strokemottagningen, baklofenmottagningen och rehabiliteringsmedicinska mottagningen.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill jobba ständig natt och är intresserad av att jobba med personcentrerad vård och rehabilitering.. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person ser vi gärna att du är engagerad, kan arbeta självständigt och har en stark lagkänsla. Du är en positiv person som kan hantera och prioritera i akuta och stressiga situationer. Det är meriterande om du gått strokeutbildning. Erfarenhet av arbete inom stroke-eller neurovård/rehabilitering samt erfarenhet av arbete i Cosmic, är också meriterande för tjänsten.
Det här får du arbeta med
Avdelning 41 bemannas nattetid av 2 sjuksköterskor och 2 undersköterskor. Strokeenhetens målsättning är att arbeta med hela vårdkedjan, från det akuta insjuknandet i stroke tills det att patienten skrivs ut, ibland med stöd av vårt SHR-team. Hos strokeenheten arbetar du tillsammans med teamet utifrån tydliga rutiner som grundas i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för stroke.
På Neurorehab har vi Norrbottens högsta rehabnivå och här vårdas och rehabiliteras patienter med bland annat ryggmärgsskada och förvärvad hjärnskada. Rehabiliteringen som bedrivs är på specialistnivå (ackrediterad enligt Carf) och hit kommer patienter från hela länet på remiss.
I din roll som sjuksköterska hos oss ser du till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och därefter planerar och prioriterar du de åtgärder som ska sättas in. Vi arbetar med personcentrerad vård där patienten är en självklar del av teamet. Som sjuksköterska på avdelningen arbetar du både med akut vård och rehabilitering. I det patientnära arbetet arbetar du i nära samarbete med undersköterskor.
Det här erbjuder vi dig
• Du erbjuds individanpassad introduktion på avdelningen och utöver detta erbjuds du att delta i ett basårsprogram tillsammans med andra nyanställda
• Du tilldelas en personlig mentor och går efter en tids arbete en Strokekompetensutbildning som genererar 3 högskolepoäng
• På avdelningen får du även ett Rehabkörkort som innebär en fördjupad kunskap i rehabiliteringsmetodik
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, nattjänstgöring. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vårdförbundet
Julia Skoglund julia.skoglund@norrbotten.se Jobbnummer
9790953