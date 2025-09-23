Sjuksköterska natt till Avd. 23, Psykiatriska kliniken i Varberg
2025-09-23
Välkommen till avdelning 23, en arbetsplats där du får använda hela din kompetens och jobba med kollegor som har god sammanhållning och som får dig att trivas.Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Som sjuksköterska på avdelning 23 är det av vikt att du är en arbetsledare som tar initiativ och har god förmåga att samarbeta med olika instanser och professioner. Du ska våga fatta beslut och känna dig trygg i det. Vi vill att du som anställd ska känna att du har möjlighet att ta ansvar för din personliga och yrkesmässiga kunskap, utveckla denna samt dela med dig av den till dina arbetskollegor.
I denna tjänst kommer du att vara ensam ansvarig sjuksköterska på avdelningen nattetid. Du arbetar tätt tillsammans med skötare, läkare och ansvarig jour för att tillgodose patientens individuella omvårdnadsbehov. Vi har ett bra samarbete med andra avdelningar och läkarna på plats, vid behov av delegering av arbetsuppgifter ansvarar du för detta under passets gång.
Genom ett engagerat tvärprofessionellt samarbete kan vi tillsammans utveckla psykosvården till fördel för personer med psykossjukdom, vi stärker vårdkedjan och ger bättre förutsättningar vid utskrivning och minskar risken för psykosåterfall. Ett tätt samarbete med klinikerna och mottagningarna inom Psykiatrin gör detta möjligt.
Som sjuksköterska hos oss på avdelning 23 kommer du stöta på människor med olika bakgrund och förutsättningar och du kommer vara med och skapa allianser och möta personer och anhöriga i deras tuffaste stunder i livet. Du kommer få goda erfarenheter av psykiatrisk omvårdnad vid psykossjukdom och andra psykiatriska diagnoser samt arbeta tvärprofessionellt för att främja hälsan för patienterna hos oss.
När patienten lämnar avdelningen vill vi att hen ska göra det med en känsla av att ha blivit sedd och lyssnad på och fått verktyg för att bli stärkt i sin återhämtning.
Om arbetsplatsen
På avdelning 23 ger vi specialiserad psykiatrisk hälso- och sjukvård med inriktning psykosvård. Psykossjukdomen är sällan ensam utan medför ofta både kroppslig- och psykisk ohälsa. Patienten är därför i fokus och vården som erbjuds är personcentrerad där arbetet anpassas efter varje patients unika behov. Avdelning 23 arbetar mot olika lagrum som är en grund i det dagliga arbetet.
Vi tycker det är viktigt med ett öppet klimat på arbetsplatsen och vi har reflektionstid i slutet av varje arbetspass. Utöver det täta samarbete vi har med klinikens avdelningar har vi ett nära samarbete med vuxenpsykiatriska mottagningen (VPM) i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i syfte att stärka vårdkedjan, ge patienten bättre förutsättningar vid utskrivning och minska risken för psykosåterfall.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du en specialistutbildning i psykiatri är det meriterande. Det är även meriterande om du har under en tid har arbetat med målgruppen.
För att trivas hos oss ser vi att du är bekväm med att arbeta självständigt, att kunna ta välgenomtänkta beslut och kan samarbeta med andra professioner och avdelningar. Du är trygg i din roll och tar ansvar för ditt arbete och för patienterna på plats. Du strukturerar upp arbetet och tar kontakt med berörda parter för att säkra rätt individuell vård.
Du skall ha förmågan att se personen bakom diagnosen och använda din professionell etik som grund i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande
Vi tror att en trygg start är avgörande för att du ska trivas hos oss. Du får därför en introduktion som är anpassad efter just dig.
Som nyanställd sjuksköterska hos oss erbjuds du också en egen mentor och handledning i grupp med andra nyanställda. Mentorskapet bygger på att du i dialog med mentorn får möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt, fördjupad kunskap och färdighet i psykiatrisk omvårdnad. Målsättningen med handledningen är att genom ökad självkännedom stärka och utveckla den professionella yrkesrollen. Handledningen sker i grupp tillsammans med andra sjuksköterskor från olika avdelningar och pågår under två terminer 1,5 timmar varannan vecka.
Som anställd erbjuds du också flera utbildningar, där Självskyddsutbildning, HLR, Brandskydd och suicidpreventionsutbildning är obligatoriska. Region Halland erbjuder betald vidareutbildning inom psykiatri till våra grundutbildade sjuksköterskor.
Det är viktigt att du som jobbar hos oss hittar balans mellan arbetsliv och fritid, därför erbjuder vi alltid en heltidsanställning men med möjlighet att jobba mindre. Det är också möjligt att träna på arbetstid om det görs tillsammans med patienter.
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska
Övrig information

Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
