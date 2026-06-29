Sjuksköterska, natt, till Ätstörningscentrum i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-06-29
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Vill du bidra med ditt engagemang och kunskap i en verksamhet där du och din kompetens spelar en avgörande roll i våra patienters tillfrisknande? Då är du varmt välkommen till oss på Ätstörningscentrum i Lund!
Ätstörningscentrum har ett regionövergripande uppdrag och erbjuder högspecialiserad heldygnsvård, dagsjukvård och öppenvård. Sammanlagt är vi cirka 40 personer som arbetar på ätstörningscentrum inom följande yrkeskategorier; sjuksköterska, medicinsk sekreterare, kurator, skötare, psykolog, läkare, fysioterapeut och dietist.
Region Skåne har fått ytterligare uppdrag inom ramen för nationell högspecialiserad vård (NHV) och för första gången har även psykiatrin i Skåne fått NHV inom svårbehandlade ätstörningar. Här finns lång erfarenhet, hög kompetens och en stark drivkraft att utveckla just detta.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi dig som är intresserad av att arbeta natt hos oss!
I rollen som sjuksköterska hos oss kommer du att behandla patienter med olika sorters ätstörningsproblematik i heldygnsvård. Du får ett utmanande och stimulerande arbete, med möjlighet till kompetensutveckling. På natten har du ett nära samarbete med din kollega på avdelningen. Dina arbetsuppgifter innefattar sjuksköterskeuppgifter inom heldygnsvård såsom medicinhantering, provtagning, stödsamtal och dokumentation i journalsystemet Melior. I arbetet ingår också somatiska kontroller såsom viktkontroller, puls och elektrokardiografi (EKG). Därutöver arbetar du med omvårdnadsuppgifter, förberedelser inför och efter måltider samt pedagogiska måltider tillsammans med patienterna. Arbetet utgår alltid från patientens individuella behov. Vårt arbete genomsyras till stor del av att bygga och utveckla relationer till våra patienter. Detta strävar vi efter för att få vara ett bra och viktigt stöd i patientens unika förändringsprocess.
Vi vill ge dig goda verktyg och förutsättningar för att trivas och lyckas hos oss. Därför erbjuder vi alla våra nyanställda en individanpassad introduktion. Vidare finns det möjlighet att få fördjupning inom ämnesområdet ätstörningar. Vi vill erbjuda dig ett utvecklande arbete, såväl yrkesmässigt som personligt där utvecklingsmöjligheter och inriktning styrs utifrån de behov som finns hos våra patienter och deras anhöriga.Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv och initiativtagande. Du sätter patienten i fokus och har lätt för att samarbeta med andra, men kan även arbeta självständigt. I vår vardag uppstår ofta snabba förändringar, att förhålla sig till dessa och ställa om till en ny situation kräver förmågor som överblick, planering och struktur. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
När det gäller de formella kraven för tjänsten söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande med specialistutbildning i psykiatri. Vi ser det även som en fördel om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrin och av patienter med ätstörningsproblematik.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334674". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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226 47 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Johan Sivhed, HR-partner 046-178909 Jobbnummer
9983559