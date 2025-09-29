Sjuksköterska natt sökes till Kirurgkliniken, avd. 72 och 83 i Halmstad
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
Är du intresserad av kirurgi och vill ha ett utvecklande arbete i ett positivt arbetsklimat? På kirurgkliniken erbjuder vi ett omväxlande och givande arbete med goda förutsättningar att utvecklas inom området kirurgi och i din yrkesroll.
Välkommen att söka till oss!
Om oss och arbetet
På avd. 72 och 83 bedriver vi både planerad och akut sjukvård, vilket gör arbetet omväxlande och spännande. I team tillsammans med undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och paramedicinerare får du uppleva en omväxlande vardag där du kommer att utvecklas i rollen som sjuksköterska. Vi är ett glatt och positivt team som kännetecknas av ett gott samarbete.
Utifrån din ambition och erfarenhet ges du möjlighet att påverka och utveckla såväl ditt eget arbete som verksamheten i stort. Vi arbetar ständigt med utveckling för att kunna erbjuda den bästa vården för våra patienter och en stimulerande miljö för våra medarbetare.
Som sjuksköterska på Kirurgkliniken möter du ett brett spektrum av patienter med olika sjukdomstillstånd och åldrar. Vi arbetar även i nära samarbete med kirurgimottagningen och det palliativa konsultteamet. Du kommer få en god introduktion där du handleds av ett fåtal sjuksköterskor. Möjlighet finns att få mentorskap tillsammans med en erfaren sjuksköterska på avdelningen under första året som anställd. På avdelningen jobbar två utvecklingssjuksköterskor ett par dagar i veckan för att stötta och utbilda inom kirurgisk omvårdnad.
Vi arbetar i team och strävar mot ett mer patientnära arbetssätt på kliniken. Vi värderar arbetsmiljön högt och arbetar aktivt med frågan både på avdelnings- och kliniknivå.
Som sjuksköterska på natten ansvarar du för 12 patienter tillsammans med en undersköterska. Totalt på avd. 72/83 är ni 3 sjuksköterskor och 3 undersköterskor som jobbar varje pass.
Varannan vecka har vi eftermiddagsutbildning där t.ex. läkare och sjuksköterskor föreläser om relevanta ämnen.
Cheferna på avdelningarna, Jessica och Anna, ser fram emot din ansökan. För oss är det viktigt att du ska få en god introduktion när du kommer till oss vilket ger dig trygghet. Vi vill ha ett öppet klimat på avdelningen där det alltid är ok att ställa frågor. Det är viktigt för oss med en god arbetsmiljö där vi jobbar på ett strukturerat sätt och sätter patientens bästa i fokus. Ett gott samarbete där alla bemöts på ett trevligt sätt är ledorden för hur vi driver vår verksamhet.
På vår klinik i Halmstad finns två vårdavdelningar med olika inriktningar. Avdelning 72 är specialiserad på elektiv kirurgi inom områdena kolorektal, bröst- och kärlkirurgi och har 12 vårdplatser. Som sjuksköterska på avd. 72 får du arbeta med både pre- och postoperativ vård, samt palliativ vård inom nämnda kategorier. Här har du möjlighet att få en bred erfarenhet då du hanterar elektiva patientkategorier samtidigt som du kan behöva agera snabbt i akuta situationer och även arbeta med patienter i livets slutskede.
Dessutom finns det 6 öppenvårdsplatser öppna dagtid för elektiva patienter som genomgår dagkirurgiska ingrepp inom exempelvis bröst-, kärl- och lättare bukkirurgi från måndag till torsdag.
Avdelning 83 är specialiserad på akut vård och har 24 vårdplatser. Vanliga diagnoser på avd. 83 inkluderar ileus, cholecystit, appendicit, blödningar i mag-tarmkanalen, trauma och sepsis. På avd. 83 fokuserar vi på det akuta flödet med korta vårdtider och bästa möjliga vård för våra patienter. Publiceringsdatum2025-09-29Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. I rollen som sjuksköterska på kirurgavdelningen krävs att du är flexibel och kan anpassa dig utifrån det situationen kräver. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom flexibilitet och engagemang. För dig är det självklart med ett professionellt och empatiskt förhållningssätt gentemot såväl kollegor som patienter och närstående. Vi söker dig som vill arbeta målinriktat och ser gärna att du har ett stort intresse för utvecklings- och förbättringsarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Som nyutbildad sjuksköterska eller om du har högst sex månaders erfarenhet, börjar din anställning hos oss med ett basår. Mer om basåret samt övriga förmåner som Region Halland kan erbjuda dig kan du läsa mer om https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
