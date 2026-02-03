Sjuksköterska natt med intresse för lungmedicin och hematologi till Avd. 61
2026-02-03
Vill du få möjlighet att tillhöra ett härligt team i din roll som sjuksköterska där du erbjuds ett varierande uppdrag? Nu söker vi dig med intresse för hematologi och lungmedicin.
Välkommen att bli en del av oss!
Nu har du chansen att bli en del av oss på medicinsk vårdavdelning 61 på Hallands sjukhus Halmstad med inriktning lungmedicin och hematologi. Det är viktigt att du, precis som vi, är engagerad i ditt yrke och vill vara med att bidra och behålla vår goda vårdkvalitet. Kliniken satsar på utveckling och utbildning. Hos oss får du ett arbete där du har möjligheten att vara med och utveckla vår verksamhet samtidigt som du själv utvecklas i rollen som sjuksköterska.
Om arbetsplatsen
På Lungmedicin vårdar vi bl.a. patienter med lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom, pneumothorax, lunginfektioner samt sömnrelaterade andningsproblem. Vi hanterar även en del teknisk apparatur så som thoraxdrän och bilevel.
På Hematologen vårdar vi patienter som har blodcancer och andra blodsjukdomar. Vi gör allt från utredningar till inneliggande cytostatikabehandling. En viktig del av arbetet är understödjande behandling som till exempel transfusioner, infektionsbehandling och hantering av centrala infarter.
Inom enheten bedrivs såväl akutsjukvård som palliativ vård. Patienterna kommer till oss via akutmottagningen eller via öppen retur.
För oss är det viktig att jobba med personcentrerad vård med patienten i fokus, det är därför viktigt med ett bra teamarbete mellan olika yrkesgrupper.
På avdelning 61 värnar vi om personlig utveckling och utformar individuella utvecklingsplaner utifrån ditt intresse och behov.
Våra förväntningar på dig som söker är att du, förutom att vara legitimerad sjuksköterska är engagerad, positiv och framåtsträvande. Vi ser gärna att du har arbetat något år för att känna dig trygg i att jobba natt. Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor och du stimuleras av utmaningar. En viktig förutsättning för att alla ska trivas på arbetsplatsen är ett gott och nära samarbete kollegor emellan, här förväntar vi oss att du också är aktiv och verkar för att det ska uppnås. Som person är du flexibel, ansvarstagande och arbetar lösningsfokuserat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
