Sjuksköterska natt länsvuxenpsykiatrin Falun (vikariat)
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2025-10-10
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Avdelning 60 - Allmänpsykiatrisk slutenvård
Avdelning 60 vid Falu lasarett är en allmänpsykiatrisk slutenvårdsenhet med 14 vårdplatser. Vi erbjuder evidensbaserad behandling, bland annat elektrokonvulsiv terapi (ECT), repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) samt brukarstyrd inläggning. Våra patienter har varierande psykiatriska diagnoser och vårdas enligt olika vårdformer, med individuellt anpassade vårdtider.
Genom ett nära samarbete med den somatiska vården kan vi ta emot patienter med komplex samsjuklighet, där psykiatriska tillstånd ofta kombineras med somatiska vårdbehov. Detta gör vår arbetsmiljö stimulerande, utvecklande och meningsfull.
Vi arbetar i tvärprofessionella team bestående av sjuksköterskor, skötare och läkare, i nära samverkan med psykolog, kurator, arbetsterapeut och andra aktörer inom vård och socialtjänst. Det tvärprofessionella samarbetet är en central del i vårt arbete för att ge patienterna det stöd och den behandling de behöver.
Avdelning 65 - Beroendevård
Avdelning 65 är en del av Beroendecentrum vid Falu lasarett. Avdelningen har 14 vårdplatser samt en egen akutmottagning (dag- och kvällstid) med inriktning mot beroendevård. Här erbjuder vi framför allt abstinensbehandling vid risk för allvarlig abstinensproblematik.
Utöver medicinsk behandling arbetar vi med ett strukturerat motivationsprogram som syftar till att stärka patienternas vilja och förmåga att påbörja en förändring i sin livssituation och hantera sitt substansberoende.
Sjuksköterska natt länsvuxenpsykiatrin Falun (vikariat)Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill bli en del av vårt engagerade och professionella team på avdelning 60 och 65.
Som sjuksköterska hos oss har du en central roll i patientens vård och omvårdnad. Du ansvarar för att patienten får en trygg, säker och kvalitativ vård under sin vistelse. Arbetet innebär både självständiga beslut och nära samarbete i team med kollegor.
Nattetid består teamet av två sjuksköterskor samt fyra undersköterskor/skötare, fördelade mellan avdelning 60 och 65. För att trivas i rollen behöver du därför vara flexibel och ha en öppen inställning till att arbeta på båda avdelningarna.
Hos oss blir du en del av ett ambitiöst och inspirerande arbetslag bestående av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare, där patienten alltid står i centrum.
Nattjänsten är på 72,35 procent med möjlighet till heltid under överenskommelse.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet av somatisk vård
Vidareutbildning inom psykiatri eller annan lämplig vidareutbildning
Tidigare arbetat med psykiatri eller samsjuklighet
Vi söker engagerade medarbetare med ett genuint intresse för att vårda och behandla patienter med psykisk ohälsa och samsjuklighet. Du bör särskilt vara intresserad av samarbetsfrågor, kunna ta stort eget ansvar och egna initiativ.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:734". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Niklas Östman 076-5037339 Jobbnummer
9550887