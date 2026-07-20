Sjuksköterska natt, Hjärnskaderehabilitering Slutenvård Danderyds sjukhus
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2026-07-20
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Är du en trygg, lugn och engagerad person som vill arbeta nära patienten i en
utvecklande och spännande verksamhet? På grund av framtida pensionsavgång söker vi nu en ny kollega till vårt nattgäng på sektion Högspecialiserad Hjärnskaderehabilitering Slutenvården.
Vårt anställningserbjudande
Vi rehabiliterar patienter som drabbats av medelsvåra till mycket svåra hjärnskador i ett tidigt skede efter insjuknande eller skadetillfälle. Orsaken är oftast stroke eller någon form av trauma, och vårdtiden är oftast lite längre vilket bidrar till att vi lär känna våra patienter och deras närstående väl. Genomsnittsålder för våra patienter är 48 år.
Vi har endast planerade intag av nya patienter och överbeläggningar förkommer inte. Alla patienter har en individuell rehabiliteringsplan utformad med personcentrerat förhållningssätt tillsammans med patient, närstående och det interprofessionella teamet. Teamet består av sjuksköterska, undersköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped samt psykolog.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, friskvårdsbidrag och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Dina förmåner - Danderyds sjukhus Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som nattsjuksköterska har du fast schema. Du har ansvarar för omvårdnadsprocessen dvs. att omvårdnadsplanering, medicinsk övervakning och individuell rehabilitering fortgår över dygnets alla timmar. Vi arbetar med rehabiliterande omvårdnad vilket innebär att vi vill ge patienten de bästa möjliga förutsättningarna för att återfå och bibehålla kontroll och självbestämmande över såväl kropp som livssituation.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med mycket goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift (minimum godkänt betyg i Svenska C).
Det är meriterande med erfarenhet inom strokesjukvård, neurologi/neurokirurgi och/eller arbete med patienter med förvärvad hjärnskada och trakeostomi.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg och stabil, med god förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan med kollegor. Lyhördhet och god kommunikativ förmåga är egenskaper som vi värderar högt. För oss är det viktigt att du har en empatisk förmåga och ser att problem går att lösa. Vid mötet med våra patienter är det viktigt att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4700 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer att trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling.
Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
Här kan du läsa mer om Danderyds sjukhus
Om verksamheten
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm på Danderyds sjukhus har ett regionövergripande uppdrag. Vi bedriver högspecialiserad rehabilitering av patienter inom områdena hjärnskada, kronisk smärta, postpolio, neuromuskulära sjukdomar, vuxenhabilitering samt försäkringsmedicin. Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm är ackrediterad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities).
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds Sjukhus, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm Kontakt
Vårdenhetschef
Peter Nilsson 08-12355538 Jobbnummer
10007515