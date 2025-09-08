Sjuksköterska natt Capio Geriatrik Dalen avd 51
2025-09-08
Om oss
Capio Geriatrik Dalen är beläget i vackra Enskededalen med närhet till tunnelbana vid Blåsut eller buss precis utanför sjukhuset.
Avdelning 51 är en akutgeriatrisk avdelning med intag dygnet runt. Till oss remitteras patienter från akuten, ambulansen, slutenvården, hemmet (primärvården) och SäBo.
På avdelningen finns ca 22-24 vårdplatser och vi är specialiserade på geriatrisk utredning, behandling och omvårdnad. Vanliga diagnoser är bl.a. infektioner, hjärt-och kärlsjukdomar, njursvikt, KOL och diabetes. Målet under vårdtiden är en god personcentrerad vård där alla patienter känner sig välkomna och respekterade. Den geriatriska patienten är komplex och därför behövs ett multiprofessionellt team, bestående av flera olika professioner som sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare m.fl. Detta för att kunna ge en säker och välfungerande vård.
Din roll
Sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska, bl.a. att ansvara för den personcentrerade omvårdnaden och läkemedelsadministrering. Du som sjuksköterska har en arbetsledande roll. Arbetsuppgifterna är varierande och utmanande vilket bidrar till ständig utveckling. Vi bidrar alla gemensamt till att driva avdelningens kvalitets- och utvecklingsarbete framåt så att vi kan uppnå en god patientupplevelse.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats med fin gemenskap och flera erfarna kollegor att vända sig till då man behöver hjälp och stöd. Hos oss får man vara ny och tas emot med värme, nyfikenhet och glädje. För oss är det viktigt att vi har högt i tak och att alla är med och bidrar till vår goda stämning och arbetar för en sund arbetsmiljö tillsammans.
Vi erbjuder även:
Som nyanställd sjuksköterska får du en signingbonus på 15 000 kr som utbetalas vid första löneutbetalning
Garanterad lönenivå efter 12 månaders anställning
Kvarstannandebonus: 1 arbetsveckas komptimmar
Dubbelt natt OB
Heltidsmått 32,33 timmar/vecka
Kollektivavtal
S-HLR utbildning
Individanpassad introduktion
Ersättning för sjukvård upp till högkostnadsskyddet
Frukost varje onsdag, fredagsfika och frukt
Tillgång till gym mot avgift och träningspass ca 2 ggr /vecka
Friskvårdsbidrag
Influensavaccin
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Möjlighet till kompetensutveckling internt och externt
På sjukhuset finns också en nystartad kör
Om dig
Du har mycket goda kunskaper av sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, medicintekniska uppgifter och det akuta tillståndet. Du har minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska inom akutsjukvård.
På natten är det viktigt att du har en stor förmåga att leda samarbetet i teamet och arbeta för en god patientsäkerhet. Att du vill utvecklas och bidra med din kunskap för en tryggare vård. Att kunna ge ett professionellt och individanpassat bemötande till våra patienter är också en viktig egenskap vi värdesätter högt. Därför söker vi nu dig som gillar att arbeta i team och har ett genuint intresse för den geriatriska patienten och uppskattar att arbeta patientnära.Publiceringsdatum2025-09-08Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2025-09-08
Sista dag att ansöka är 25-09-25
