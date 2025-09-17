Sjuksköterska, natt, avdelning 1, Karlahuset
Är du sjuksköterska eller psykiatrisjuksköterska i jakt på ett spännande uppdrag med omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter? Trivs du med ett patientnära arbete med många kontaktytor? Då har vi den perfekta tjänsten för dig här hos oss på avdelning 1 på Karlahuset! Vi är en psykiatrisk vårdavdelning för patienter med psykossjukdom. Avdelningen har 14 vårdplatser och finns på Karlahuset i Örebro, på bekvämt avstånd till centrum, samt buss- och tågförbindelser.
Vi har god sammanhållning i arbetslaget och vi samarbetar tätt med Psykosvården öppenvårdsmottagningar och med rättspsykiatrin som också har verksamhet i huset. Vi har även ett nära samarbete med övriga psykiatriska vårdavdelningar i länet samt med kommunernas socialpsykiatri. Vi har implementerat Safewards som arbetssätt på avdelningen, vilket är en del av ett större forskningsprojekt som just nu pågår i slutenvården.
Avdelningen är en del av verksamhetsområde Specialistpsykiatrin. Tillsammans är vi runt 150 medarbetare som arbetar med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan. Vi anpassar vårdinsatserna utifrån patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fyra verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Vården är personcentrerad med patienten i fokus och som sjuksköterska är du den i teamet som är ansvarig för den psykiatriska omvårdnaden i patientens behandling. Du behöver kunna arbeta både självständigt och i team samt vara flexibel och ha förmåga att uppmärksamma och formulera de specifika behov inom ditt område som finns kring varje enskild patient. I arbetsuppgifterna ingår att koppla avdelning 9 nattetid som är en rättspsykiatrisk avdelning med patienter som befinner sig i utslussningsfas. Där jobbar rutinerade skötare som du samarbetar med och det finns även sjuksköterska i tjänst på Mellringe som resurs i rättspsykiatriska frågor. Rollen som arbetsledare kommer vara tydlig. Bland annat ingår läkemedelsadministrering, dokumentation, psykiatrisk omvårdnad och behandlingsarbete. Du förväntas även att bidra till verksamhetens utveckling och ta ansvar för att förbättra de delar av vården du ansvarar för och även dig själv genom olika utbildningar.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatri. Vi söker dig som tycker om att arbeta nära patienterna och som har patientens bästa för ögonen och som har förmåga att utforma omvårdnaden efter patientens behov och utgå från ett helhetsperspektiv och se både patient och närstående i deras livssituation.
Erfarenhet av psykiatri är meriterande men inte avgörande. Arbetet på avdelningen bygger på engagemang, lyhördhet, en positiv grundinställning och en god kollegial gemenskap, vilket ställer krav på samarbetsförmåga och social kompetens. Teamarbete utgör en grund i arbetet. Introduktionen anpassas efter dina behov och vi ser till att du får möjlighet att få den kompetens som du kommer behöva på avdelningen.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län, läs mer på www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
