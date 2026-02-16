Sjuksköterska natt, avd 94 kognitiva sektionen, USÖ
Är du en sjuksköterska med några års erfarenhet som känner sig trygg i sin yrkesroll? Då kan du vara den vi söker! Välkommen med din ansökan!
Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av avdelning 94!
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Avdelning 94 är en del av den kognitiva sektionen på Geriatriska kliniken. Här utförs bland annat utredning, behandling och specifik omvårdnad av patienter med akuta förvirringstillstånd, minnessvikt, demenssjukdom och beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Många av våra patienter är också drabbade av somatiska sjukdomstillstånd som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, infektioner, neurologiska sjukdomar, olika tillstånd av mer akut karaktär samt patienter med palliativ vårdinriktning. Teamet på avdelning 94, som består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer och kurator, har alla ett genuint engagemang och intresse för våra patienter - här ser vi till hela människan och dennes behov!
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du som sjuksköterska har stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll samt vara med och påverka och bidra med dina tidigare erfarenheter. Som nyanställd medarbetare får du en personligt anpassad introduktion av erfarna och kompetenta kollegor. Som nattsjuksköterska ansvarar du, tillsammans med två undersköterskor, för vården av våra 10 patienter. Vi planerar att öppna ytterligare två vårdplatser på avdelningen under vintern.
Vill du bli vår nya kollega? Tveka inte att ta kontakt med oss så berättar vi mer!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Intervjuer kan komma att hållas under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Region Örebro län Kontakt
Bitr enhetschef
Maria Frykholm 019-602 26 70 Jobbnummer
