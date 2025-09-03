Sjuksköterska, Natt, Arbetsledare Svph Vård- Och Omsorgsboende
SVPH är en arbetsplats där vi värnar om varandras trivsel och välmående och då vi är en stiftelse stannar allt överskott i verksamheten. Det gagnar både kvalitet och kontinuitet. Hos oss gör du nytta på riktigt och hjälper seniorer till att leva ett aktivt och socialt liv med fokus på gemenskap, engagemang och livsglädje.
Om arbetsplatsen
Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende ligger i natursköna Bromma och erbjuder en trygg och omtänksam miljö för 67 boende. Här har vi fem avdelningar för personer med demens och en avdelning för somatiskt boende. Vi arbetar utifrån ett klientcentrerat och salutogent synsätt där den boendes önskemål och behov står i fokus. Har du gedigen erfarenhet av geriatrik och demens är du välkommen till våra proffsiga team!
Vi söker nu en sjuksköterska till en nattjänst på 70,8%. Du jobbar efter ett löpande 6 veckors schema med tjänstgöring var tredje helg.
Arbetsuppgifter:
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska kommer du vara arbetsledare för ett team av sex undersköterskor. Du kommer ansvara för att arbetet på boendet utförs utifrån SVPH:s aktuella krav och mål för verksamheten. Bland annat kommer detta innefatta att delegera medicinska arbetsuppgifter och utveckla verksamheten, hålla medarbetar- och lönesamtal. Sjuksköterskan ingår i omvårdnadsteamet tillsammans med undersköterskorna dvs utför omvårdnadsarbete under natten.
Kvalifikationer
• Sjuksköterskeexamen
• Gärna specialistutbildning i demens eller geriatrik
• Intresse för ledarskap
• Hög social kompetens vad gäller lyhördhet, kommunikation, flexibilitet, samarbetsförmåga, initiativrik och ansvarstagande.
• Serviceinriktad och gott bemötande mot boende och medarbetare
• Erfarenhet av journalföring och arbete i BPSD registret
• God IT vana
• Behärskar svenska i tal och skrift
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbete med demenssjuka. Vi gör alltid bakgrundskontroll före anställning.
Vi erbjuder
En fast anställning på SVPH innebär många förmåner. Förutom att du kommer till en stabil och väl fungerande verksamhet med höga ambitioner så erbjuder vi:
• Friskvårdsbidrag samt tillgång till pool och gym.
• Personalaktiviteter och daglig morgonkaffe för en stark gemenskap.
• Kompetensutveckling
• Kollektivavtal
• Möjlighet att ställa sig i kö för personalbostad i centrala Stockholm
Plats: Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende, Bromma
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux är en idéburen stiftelse som erbjuder ett meningsfullt och bekvämt sätt att bo som senior. Vi erbjuder seniorlägenheter i Bromma och Fredhäll samt vård-och omsorgsboende i Bromma. Hos SVPH arbetar totalt cirka 450 personer, både tillsvidare- och visstidsanställda.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Detta är ett deltidsjobb.
, https://www.svph.se/ Arbetsplats
Sällskapet Vänner Till Pauvres Honteux Kontakt
Enhetschef
Enhetschef
Bruktait Woldetsadik
9490905