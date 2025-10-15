Sjuksköterska natt 100% välkomnas till medicinavdelning 7
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vill du arbeta på medicinavdelning 7?
Nu söker vi en sjuksköterska till vår avdelning.
Arbetet på avdelningen är kunskapsintensivt, utvecklande och spännande. Avdelning 7 är en internmedicinsk vårdavdelning med inriktning främst mot gastrologi, hepatologi, diabetes och hematologi. Det finns en mycket bred kompetens både bland sjuksköterskor och undersköterskor då den rent allmänna medicinavdelningen hanterar många olika diagnoser utanför den specifika inriktningen. Vi arbetar i team, vilket innebär att alla professioner - sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare och läkare - arbetar gemensamt tillsammans med patienten, ett gott samarbete är därför något som är viktigt för oss. Vårt fokus är att i ständig utveckling förbättra den nära vården för våra patienter. Drivkrafter hos oss är glädje, närvaro och engagemang. Vi har precis installerat oss i nya, fantastiskt fina lokaler som främjar både arbetsmiljön och patientsäkerheten och där vi ser fram emot att arbeta tillsammans med en ny kollega!Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet från internmedicinsk vård är meriterande. Har du handledarutbildning, akutmedicin eller annan relevant högskolekurs genomförd är det också meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, andra egenskaper som värderas mycket högt är förmåga att planera och samordna, vara självständig, flexibel och drivande samt ha god samarbets- och initiativförmåga. Vi förespråkar mångfald i vår rekryteringsprocess.
Kliniskt basår
För dig som är nyutexaminerad sjuksköterska/röntgensjuksköterska ingår Kliniskt basår under det första året i din tillsvidareanställning.
Kliniskt basår innehåller föreläsningar, processorienterad omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum.
Det ingår även att gå bredvid i andra verksamheter, för att du ska få en bredare förståelse för sjukhuset där du arbetar.
Detta är en satsning som görs för att ge dig möjlighet att ytterligare utvecklas i din profession och bygga upp din yrkesidentitet.Anställningsvillkor
Tjänsten avser tillsvidareanställning.Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
