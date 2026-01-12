Sjuksköterska, Medicinsk vårdenhet C
2026-01-12
Höglandssjukhuset, Eksjö
Välkommen till ett härligt team där vi tillsammans arbetar i specialiserad medicinsk och geriatrisk vård. Välkommen till medicin C!
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för omvårdnad, medicinsk vård, läkemedel och den sociala planeringen kring patienten. I sjuksköterskans arbete ingår även att administrera läkemedel, handha medicinteknisk apparatur samt utföra delegerade medicinska arbetsuppgifter.
Hos oss kommer du att arbeta i ett team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i gott arbetsklimat.
Våra specialiteter är lungmedicin mag-tarm och allmän invärtes medicin. Spännande utvecklingsarbete sker kontinuerligt på mottagningen.
Din blivande arbetsplats
Medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö är en utvecklande verksamhet där vi vårdar patienter som är i behov av specialiserad medicinsk och geriatrisk vård. Kliniken har en historia av innovativt, systematiskt och evidensbaserat kvalitetsarbete med stort patientfokus. Sedan 2014 är klinikens ledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2014.
Att kliniken är ISO-certifierad är något som vi alla är mycket stolta över. Detta innebär kort och gott att vi har ordning och reda i vår verksamhet. Det skapar goda förutsättningar för oss som arbetar på kliniken att veta vad, när och hur. Det bidrar till att våra processer kvalitetssäkras så att patienterna ges god och säker vård.
Vi vet att steget från utbildning till verklighet kan kännas stort. Vi vill ge dig som nyutbildad sjuksköterska en bra start i arbetslivet där du får växa in i din nya yrkesroll. Därför erbjuder vi alla våra anställda sjuksköterskor som fått sin legitimation de senaste 12 månaderna att delta i ett av Sveriges bästa introduktions- och utvecklingsprogram för nyutbildade sjuksköterskor - RIU. Programmet omfattar 20 heldagar fördelade på åtta månader, och det startar varje år i februari och september. Här kan du läsa mer om RIU och följ oss gärna på Instagram @medicineksjo_c (https://www.instagram.com/medicineksjo_c/)
och @regionjkpgriu (https://www.instagram.com/regionjkpgriu/).
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett stort intresse för ditt yrke och ständig vill utvecklas!
Vi söker dig som är trygg i din roll som sjuksköterska. Du är initiativtagande, självgående och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du har en god förmåga att strukturera ditt arbete och är självständig, samtidigt som du samarbetar bra med andra människor. Vidare är du stabil och behåller lugnet i stressade situationer. Du har även en god förmåga att kommunicera med andra och sätta dig in i deras perspektiv.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du arbeta på en avdelning där vi värnar om ett gott arbetsklimat. För oss är det en självklarhet att samarbeta och hjälpas åt, och dessutom tycker vi det är viktigt att ha roligt på jobbet! Vi erbjuder en arbetsplats där vi arbetar enligt modellen för personcentrerad och patientnära vård. Det är arbetssätt som sätter patientens berättelse, behov och delaktighet i centrum och ger bättre arbetsmiljö för personalen. Som medarbetare på medicin- och geriatrikkliniken erbjuds du stora möjligheter till kompetensutveckling och fördjupning.
Vi tror på att god vård alltid sker i samverkan med såväl våra patienter och närstående som andra samarbetspartner inom specialistsjukvården, primärvården och kommunerna på Höglandet. Hög kvalitet på vården är något vi systematiskt arbetar för varje dag på alla nivåer i organisationen på mottagningarna, avdelningarna och på akutmottagningen. I detta arbete har patientsäkerhetsfrågorna en viktig roll.
Tjänsten avser heltid med tjänstgöring dag, kväll och helger. Tillträde sker enligt överenskommelse, men vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.
Som medarbetare i Region Jönköpings län gör du skillnad för många - på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag - att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I en stor organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Ann-Catrin Bringner, 010- 243 80 05.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdagen är den 8 februari 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så vi ber dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Välkommen med din ansökan!
