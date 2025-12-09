Sjuksköterska, Medicinsk specialistvårdsavdelning, Medicincentrum, Umeå
2025-12-09
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Medicincentrum är en del av Norrlands universitetssjukhus och är en stor klinik med ca 300 medarbetare. Hos oss pågår ett spännande utvecklingsarbete där vi ska påverka och utveckla framtidens vård inom det internmedicinska området. Verksamheten spänner över en stor del av det internmedicinska fältet: akutmedicin, gastroenterologi, lung- och allergimedicin, endokrinologi och diabetes samt njurmedicin.
På den medicinska specialistvårdsavdelningen, SPEVA, vårdar vi internmedicinska patienter som behöver specialistvård inom framför allt lungmedicin och njurmedicin. Även reumatologiska kliniken har vårdplatser här. Till oss kommer patienter från hela norra regionen som är i behov av specialistvård, både akut och inplanerat.
Hos oss på SPEVA har varje sjuksköterska en viktig roll och ditt arbete bidrar till att ge patienten en högkvalitativ vård. För att växa in i rollen och ha förutsättningar att ge den bästa vården så vet vi hur viktigt det är med trivsel på arbetet och möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. Därför erbjuder vi nyanställda tillgång till en mentor i samband med avslutad inskolning. Som nyutexaminerad ingår du också i regionens introduktionsår för sjuksköterskor med regelbundna träffar och utbildning. Det finns även möjlighet att fördjupa sig inom specifika områden samt till studiebesök hos våra samarbetspartners inom kliniken. För kontinuerlig kompetensutveckling anordnar vi även fredagsfrukostar med korta föreläsningar om olika aktuella ämnen.
Vi är måna om att våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö. För att upprätthålla en god arbetsmiljö har vi inrättat olika specialistroller. Vi har som första avdelning på NUS implementerat "klinisk omvårdnadsledare". Denna funktion innehas av en erfaren sjuksköterska som finns till hands för att stötta sina kollegor i alla möjliga frågor som kan dyka upp, hjälpa till med praktiska göromål samt planera utbildningar m.m. Vi har även en samordningssjuksköterska för att säkerställa patientens hemgång samt underlätta arbetet för avdelningens vårdteam. På avdelningen finns även hälsoinspiratörer med uppdrag att inspirera kollegorna till en hälsofrämjande livsstil genom att ta initiativ till olika aktiviteter.
Vi som arbetar på SPEVA tycker att vi har ett spännande, stimulerande och omväxlande arbete. Här får du engagerade kollegor och ta del av en stark gemenskap. Som sjuksköterska hos oss har du en central roll i att ge patienten högkvalitativ vård.
Vill du arbeta på en avdelning där arbetet är omväxlande, lärorikt och där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt? Då är SPEVA rätt plats för dig! Vi söker nu tre nya medarbetare. Aktuella tjänster är en tillsvidareanställning samt två vikariat på ett år med eventuell möjlighet till förlängning.
Som sjuksköterska på SPEVA bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du har ett varierande och ansvarsfullt arbete där du möter patienter i olika åldrar med ett brett spektra av diagnoser och du får som sjuksköterska en väldigt bred grund att stå på. Du leder omvårdnadsarbetet på avdelningen och ger en god och säker vård till våra patienter. På avdelningen finns mycket medicinteknisk utrustning och det är därför meriterande om intresse finns för arbete med sådan utrustning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Du är positiv och ansvarstagande samt kan arbeta såväl självständigt som i team. Du behöver vara flexibel och kunna prioritera. Vi har ett prestigelöst klimat där vi alla hjälps åt och delar med oss av vår kunskap för bästa omhändertagande av patienten. Du har ett genuint intresse för människor, är lyhörd och arbetar med hänsyn och respekt för våra patienter och dina kollegor.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Kontakt
Avdelningschef SPEVA
Erika Berg erika.berg@regionvasterbotten.se 090-785 24 72 Jobbnummer
