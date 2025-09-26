Sjuksköterska, Medicinsk och geriatrisk klinik, avd 6, Skellefteå
2025-09-26
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177 samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Medicinsk och geriatrisk klinik i Skellefteå är en av sjukhusets största kliniker med cirka 300 medarbetare. Klinikens vårdplatser är fördelade utifrån medicinska och geriatriska inriktningar. Huvuddelen av inläggningarna är akuta och sker via akutmottagningen. Öppenvårdsverksamheten består av medicin-, geriatrik- och dialysmottagningarna. Inom medicinmottagningen finns också dagvårdsverksamheter samt fysiologiskt laboratorium. Inom kliniken finns också en forskningsenhet vilket är unikt för ett länsdelssjukhus.
Just nu söker vi sjuksköterskor till avdelning 6, där vår inriktning är hjärta-lungsjukdomar och allmän internmedicin. På avdelningen finns även sjukhusets hjärtövervakningsplatser.
Hos oss värdesätter vi en arbetsmiljö där vi trivs tillsammans och känner arbetsglädje. Frågor som rör arbetsmiljö, kompetensutveckling och vårdens utveckling är ständigt aktuella och prioriterade. Vi arbetar enligt en arbetstidsmodell - en modifierad 3-3-modell - som skapar goda förutsättningar för återhämtning och balans mellan arbete och fritid. Som nyutexaminerad ingår du också i regionens introduktionsår för sjuksköterskor med regelbundna träffar och utbildning.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Vi arbetar i team där sjuksköterska, undersköterska samt läkare ingår. Även fysioterapeut och arbetsterapeut är viktiga samarbetspartners runt patienten.
Som sjuksköterska hos oss får du en viktig roll i det dagliga patientarbetet. Du ansvarar för omvårdnad, medicinska bedömningar och samordning av vårdinsatser. Avdelning 6 har korta vårdtider och arbetet kommer innehålla stor omväxling avseende innehåll och tempo. I och med våra hjärtövervakningsplatser finns också möjlighet att lära sig och arbeta med ekg- samt telemetritolkning.
Vill du ha varierande arbetsuppgifter, möta utmaningar och få möjligheten att växa? Då ska du söka jobb hos oss, en arbetsplats där dina kunskaper och ditt engagemang skapar förutsättningar till rätt behandling och bättre liv för våra patienter.
Tjänsten innebär arbete dag, kväll, natt samt helgtjänstgöring 5 av 12 helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett intresse för kardiologi. Det är meriterande om du har erfarenhet av kardiologisk och eller medicinsk akutsjukvård.
Som person har du en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team, samtidigt som du är trygg i att fatta egna beslut och arbeta självständigt. Du är flexibel, lyhörd och har en förståelse för människors olikheter och behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279697". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå Kontakt
Avdelningschef avd 6
Caroline Lundqvist caroline.lundqvist@regionvasterbotten.se 073-076 50 12 Jobbnummer
9527477