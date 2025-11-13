Sjuksköterska, Medicinsk och geriatrisk klinik avd 3, Skellefteå
2025-11-13
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177, Centrum för opererande verksamheter samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Medicinsk och geriatrisk klinik i Skellefteå är en av sjukhusets största kliniker, med cirka 300 medarbetare. Vi erbjuder vårdplatser inom medicin och geriatrik, där huvuddelen av inläggningarna sker akut via akutmottagningen. Öppenvården omfattar medicin-, geriatrik- och dialysmottagningar samt dagvård och fysiologiskt laboratorium. Kliniken har även en forskningsenhet - unikt för ett länsdelssjukhus - vilket ger möjlighet att kombinera kliniskt arbete med forskning.
Vi söker just nu sjuksköterskor till Strokeenheten, avdelning 3, med inriktning mot Stroke och Gastroenterologi. Hos oss möter du en arbetsmiljö som kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet och möjlighet till kompetensutveckling.
Vi arbetar enligt en arbetstidsmodell, en modifierad 3-3-modell, som ger god balans mellan arbete och fritid.
Söker du ett meningsfullt arbete i ett team där varje individ spelar en avgörande roll. Hos oss gör din insats skillnad varje dag och du är varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du får en viktig och varierad roll där du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor från olika yrkesgrupper. Du är en nyckelperson i samarbetet med patienten och dennes närstående. Du ansvarar för att bedöma, planera, genomföra och följa upp omvårdnaden med målet att ge trygghet och bästa möjliga vård utifrån varje patients individuella behov.
Tjänsterna innebär arbete dag, kväll, helg och natt.Kvalifikationer
Vi söker legitimerade sjuksköterskor med intresse inom det medicinska och geriatriska området på avdelningsnivå. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på vårdavdelning inom dessa områden, alternativt annan akut verksamhet.
Som person har du en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team, samtidigt som du är trygg i att fatta egna beslut och arbeta självständigt. Du är flexibel, lyhörd och har en förståelse för människors olikheter och behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
