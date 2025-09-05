Sjuksköterska, Medicinsk och geriatrisk klinik avd 26, Skellefteå
2025-09-05
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177 samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Medicinsk och geriatrisk klinik i Skellefteå är en av sjukhusets största kliniker med cirka 300 medarbetare. Klinikens vårdplatser är fördelade utifrån medicinska och geriatriska inriktningar. Huvuddelen av inläggningarna är akuta och sker via akutmottagningen. Öppenvårdsverksamheten består av medicin-, geriatrik- och dialysmottagningarna. Inom medicinmottagningen finns också dagvårdsverksamheter samt fysiologiskt laboratorium. Inom kliniken finns också en forskningsenhet vilket är unikt för ett länsdelssjukhus.
Vi söker nu en sjuksköterska till avdelning 26 på vår klinik. Avdelningens inriktning är internmedicin med geriatrisk specialistkompetens. Vi behandlar patienter som befinner sig i multisjuka och sköra tillstånd, ofta med kognitiv svikt. Det förekommer även att vi vårdar patienter med BPSD-problematik.
Hos oss är det viktigt att vi trivs tillsammans och känner glädje på jobbet. Frågor som arbetsmiljö, kompetensutveckling och utveckling av vården är prioriterade där målet är delaktighet. Varje enskild medarbetare har en betydelsefull roll i teamet runt patienten.
Vi erbjuder en verksamhet med möjlighet att göra skillnad, där kompetens och engagemang i teamet skapar förutsättningar för god personcentrerad omvårdnad. Avdelningen har en trivsam miljö och en arbetsgrupp som månar om varandra.
Vi ser fram emot att träffa dig för att berätta mer om vår verksamhet och för att även få veta mer om dig. Du är varmt välkommen att auskultera en dag med oss för att få se mer av arbetet på avdelningen.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I din roll arbetar du såväl självständigt som i team tillsammans med övriga yrkeskategorier bestående av undersköterskor, läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast. Alla professioner bidrar med sin kunskap och tillsammans arbetar vi för att ge en vård som är trygg och säker.
Du arbetar i partnerskap med patienten och dennes närstående där du ansvarar för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnad utifrån patientens behov och resurser. Bemötande har stort fokus hos oss då det är en viktig del för att kunna möta patienten personcentrerat.
Vården som bedrivs är mångfasetterad vilket bidrar till din personliga utveckling inom yrket och ger en bred kompetens både inom geriatrik och internmedicin.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad sjuksköterska med intresse för geriatrik och internmedicin. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på geriatrisk avdelning, medicinsk avdelning eller annan motsvarande verksamhet.
Som person är du ansvarstagande och engagerad. Du har en god samarbetsförmåga med patienter, anhöriga och kollegor. Vi ser även att du har en förmåga att arbeta självständigt och har en lyhördhet för människors olikheter. Då bemötande är en stor del i det dagliga arbetet lägger vi vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Som ny hos oss erbjuds du en strukturerad inskolning anpassad efter dina tidigare yrkeslivserfarenheter. Ett introduktionsprogram erbjuds även till sjuksköterskor med kortare arbetslivserfarenhet.
I tjänsten ingår blandad tjänstgöring vilket innebär arbete dag, kväll och natt. Tjänstgöringsgraden kan anpassas efter önskemål. Vi arbetar i en arbetstidsmodell som ger en sänkt veckoarbetstid och med det främjar hållbara arbetstider, vila och återhämtning.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
