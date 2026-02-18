Sjuksköterska, Medicinsk Koordinering Ambulansflyg, Ambulanssjukvården Umeå
2026-02-18
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vill du arbeta i en arbetsgrupp med stöttande och engagerade chefer och kollegor plus få möjlighet att vara delaktig i och utveckla en ny verksamhet? Då kan rollen som sjuksköterska vid medicinsk koordinering ambulansflyg (MKA) vara något för dig.
Vid Flygkoordineringscentralen (FKC) utförs medicinsk bedömning, prioritering, färdplanering och koordinering av patienttransporter för svenskt ambulansflyg. Detta arbete på FKC utförs gemensamt av både medicinska- och flygkoordinatorer.
Den medicinska koordineringen vid FKC bemannas med sjuksköterskor dygnets alla timmar och är organiserad som en egen avdelning i Region Västerbotten tillhörande Ambulanssjukvården, Västerbotten.
Vad kan vi då erbjuda dig?
Vid anställning erbjuds du en lång inskolning där du kommer att erhålla erfarenhet och kunskap inom såväl flygmedicin som aktuella system samt auskultering inom både ambulanssjukvård och ambulansflygverksamheten. Du kommer att erbjudas kompetensutveckling inom samtalsmetodik samt ha möjligheten att önska ditt egna schema. Vidare avsätts en vecka per år till individuell utveckling inom området. Att arbeta i en arbetsgrupp med stöttande och engagerade chefer, kollegor och en möjlighet att vara delaktig i och utveckla en ny verksamhet.
Låter detta intressant? Tveka inte att söka denna viktiga och utvecklande tjänst!
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan så snart du kan. Anställningen avser en tillsvidareanställning och tillträde sker enligt överenskommelse. Placeringsorten är Umeå.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Arbetsuppgifterna vid MKA är varierande och innefattar bland annat beställningsmottagning av flyguppdrag, medicinsk prioritering och koordinering av ambulansflyguppdrag, Arbetet består till stor del av samverkan både skriftligt och muntligt, där du dagligen kommer att ha kommunikation med bland annat personal vid SOS alarm, vårdavdelningar samt personal på ambulansflyg och ambulans.
Vidare ingår dokumentation av medicinsk information och uppdragshantering samt utveckling av tjänsten med fokus på patientsäkerhet, logistik och goda patienttransporter.
Inledningsvis tjänstgör du vid MKA på heltid. Efter genomförd introduktion tjänstgör du på heltid, eller 50% vid MKA och 50% vid en klinisk verksamhet enligt dygnet runt schema, årets alla dagar, som planeras mellan dig och ansvariga chefer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet och som vill utvecklas i din yrkesroll.
Du är en person som trivs med logistik, planering, att ha många bollar i luften och att vara spindeln i nätet. Rollen innebär samverkan med många olika aktörer vilket kräver att du har god samarbetsförmåga. Du är en vänlig och lyhörd person som har lätt för att prata med människor.
Du ska kunna tala och skriva på såväl svenska som engelska. Vidare ska du ha god datorvana och särskilt goda kunskaper i Office-paketet (Word och Excel).
Då arbetsplatsen är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en säkerhetsprövning.
Det är meriterande om du behärskar andra språk än svenska och engelska
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297375". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård Västerbotten Kontakt
Avdelningschef
Carina Kvarnström carina.kvarnstrom@regionvasterbotten.se 073-066 22 99 Jobbnummer
9750599