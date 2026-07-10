Sjuksköterska, medicinsk ansvarig, till VO Barn och ungdom i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-07-10
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Vi söker nu en ny medicinsktekniskt (MT) ansvarig sjuksköterska till våra verksamheter. Har du ett stort intresse och god kunskap gällande medicinteknisk utrustning? Brinner du för att ge god service, har en hög social kompetens och trivs med att ta ansvar för dina insatser, då kan du vara den vi söker.
Verksamhetsområde (VO) Barn- och ungdom på Helsingborgs lasarett innefattar Barnavdelning, Barnakutmottagning, Neonatalavdelning, Dagvård, Lekterapi och Tidsbeställd mottagning. Totalt är vi ungefär 300 medarbetare inom verksamhetsområdet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Du arbetar med ett övergripande ansvar för medicinsk teknik inom hela vårt VO samt kommer vara ett stöd till de olika enheterna gällande upphandling, utbildning och användning av medicinteknisk utrustning.
Ditt ansvarsområde omfattar att:
• Säkerställa att medarbetare på samtliga enheter har den utbildning och kompetens som krävs, för att på ett säkert och korrekt sätt använda den medicintekniska utrustningen inom verksamheten.
• Säkerställa att all medicinteknisk utrustning är korrekt installerad samt att nödvändiga kontroller och tester är genomförda innan utrustningen tas i bruk.
• Förse enheterna med relevant information och felmeddelande från tillverkare och myndigheter.
• Delta i upphandlingar av ny MT-utrustning för verksamhetsområdet.
• Vara behjälplig i äskning av medel inför inköp av ny utrustning.
• Vara verksamhetsområdets kontakt med berörda företag och undersöka marknaden efter ny utrustning.
• Sammankalla och hålla i möte regelbundet med berörd personal inom alla enheter.
• Köpa in och vara behjälplig gällande felanmälningar av befintlig utrustning.
Tjänsten är fördelad över hela VO Barn och Ungdom och innefattar samarbete med flera olika enheter. Tjänsten kan också innehålla viss klinisk tjänstgöring i vården kopplat till patienter som i hög grad använder medicinteknisk utrustning.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har också språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har grundläggande kunskap om medicintekniska regelverk.
För att vara aktuell för tjänsten är du noggrann, öppen och har förmågan att snabbt sätta dig in i och förstå befintliga och nya system och verktyg. Därtill är ett stort tekniskt intresse och god kunskap inom det medicintekniska området ett krav för rollen.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du är van vid att arbeta processorienterat, kunna lösa tekniska problem och dokumentera ditt arbete. Du trivs i en dynamisk miljö där förutsättningar kan skifta snabbt. Som person är du strukturerad, har hög serviceanda och väl medveten om dina förmågor och begränsningar. Vidare är du ansvarstagande och noggrann samt har en god samarbetsförmåga. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värdegrund: Välkomnande, Omtanke, Respekt och Drivande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Är du nyfiken på medicinsk teknik? Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335849". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Charlotte Yhlens gata 10 (visa karta
)
252 23 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Anna-Karin Albin, verksamhetschef Barn och Ungdom anna-karin.albin@skane.se 042-406 30 22 Jobbnummer
9999224