Sjuksköterska, Medicinsk akutvårdsavdelning, Medicincentrum, Umeå
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-03-04
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå i Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Medicincentrum är en del av Norrlands universitetssjukhus och är en stor klinik med ca 300 medarbetare. Hos oss pågår ett spännande utvecklingsarbete där vi ska påverka och utveckla framtidens vård inom det internmedicinska området. Verksamheten spänner över en stor del av det internmedicinska fältet: akutmedicin, gastroenterologi, lung- och allergimedicin, endokrinologi och diabetes samt njurmedicin.
Vi som arbetar på Medicincentrum tycker att vi har ett spännande, stimulerande och omväxlande arbete och här får du engagerade kollegor och en stark gemenskap. Hos oss erbjuds alla nyanställda en mentor i samband med att inskolningen avslutas. Region Västerbotten har ett mentorprogram som erbjuder stöd till både mentorer och adepter. Som nyutexaminerad ingår du också i regionens introduktionsår för sjuksköterskor med regelbundna träffar och utbildning. Vi har också fredagsfrukost eller tematräffar med korta föreläsningar om olika aktuella ämnen.
På medicinska akutvårdsavdelningen, MAVA, i Umeå finns totalt 24 vårdplatser för internmedicinska patienter. Vi bedriver specialistvård inom gastroenterologi och endokrinologi. Här har du snabbt möjlighet att skapa en bred kompetens i din yrkesroll som sjuksköterska. Vi har en stor variation och bredd i de diagnoser som våra patienter behandlas för. Vårdtiderna är i regel korta och variationen blir därför stor, den ena dagen är inte den andra lik. Patienterna kommer nästan undantagslöst via akutmottagningen, och de är vår närmaste samarbetspartner. Vi har cirka 250 vårdtillfällen på avdelningen per månad. Vi jobbar med säker hemgång med utskrivningssköterska och som stöd för dig som nyanställd finns även här en klinisk omvårdnadsledare för sjuksköterskor. Hos oss är alla medarbetare delaktiga i utvecklingsarbetet på avdelningen vilket vi tycker är ett roligt sätt att jobba på som skapar en känsla av delaktighet när medarbetarna får vara med och fatta beslut som rör arbetsmiljön samt avdelningens framtid.
Vi söker nu fyra sjuksköterskor till två tillsvidareanställningar samt två vikariat. Vikariaten är till och med 2026-12-31 samt 2027-08-31. Vill du bli en i gänget hos oss på MAVA? Då är du varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Det internmedicinska området innefattar många olika diagnoser som ger dig en mycket bred kompetens och det finns möjlighet att fördjupa och utveckla din medicinska kunskap. Du lär dig ett akut omhändertagande och blir duktig på att hantera medicinteknisk utrustning. Vi arbetar mycket med klinisk bedömning och samarbete med specialister inom både medicin och andra kliniker.
Du arbetar i team tillsammans med undersköterska, sjukvårdbiträde och läkare. Teamet utför både akuta och långsiktiga omvårdnads- och medicinska åtgärder utifrån patientens tillstånd och ordination. Som sjuksköterska har du omväxlande arbetsuppgifter; till exempel leder du omvårdnadsarbetet, genomför riskbedömningar och sköter medicinteknisk utrustning. Du arbetar på schema med tjänstgöring dag/kväll och ibland även natt.
För omvårdnadspersonal som arbetar inom dygnet runt-verksamhet erbjuder Region Västerbotten en ökad flexibilitet i arbetet genom olika arbetstidsmodeller. Modellerna fokuserar på återhämtning genom arbetstidsförkortning och en ökad möjlighet att påverka sina arbetstider samt förhöjd ersättning vid arbete på obekväm arbetstid.
Om din erfarenhetsgrad medger nattpass och utgör minst 30% av den totala arbetstiden vid en heltidsanställning kan du omfattas av regionens nattavtal. Det innebär en arbetstidsförkortning samt att det tillkommer en extra ekonomisk ersättning som baseras på antalen arbetade nattpass under respektive kalendermånad. Vi ser dock helst att nattarbete föregås av minst ett års erfarenhet av arbete på vårdavdelning som sjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Du är positiv och ansvarstagande samt kan arbeta såväl självständigt som i team. Du behöver vara flexibel, energisk och kunna prioritera även under stress. Vi har ett prestigelöst klimat där vi alla hjälps åt och delar med oss av vår kunskap för bästa omhändertagande av patienten. MAVA är en perfekt plats för dig som vill växa i din yrkesroll.
Du har ett genuint intresse för människor, är lyhörd och arbetar med hänsyn och respekt för våra patienter och dina kollegor.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet som sjuksköterska.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308862". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Kontakt
Biträdande avdelningschef
Victoria Åberg victoria.Aberg@regionvasterbotten.se 073-084 04 90 Jobbnummer
9775620