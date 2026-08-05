Sjuksköterska, Medicinsk akutvårdsavdelning, Medicincentrum, Umeå
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-08-05
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Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Det internmedicinska området innefattar många olika diagnoser som ger dig en mycket bred kompetens och det finns möjlighet att fördjupa och utveckla din medicinska kunskap. Du lär dig ett akut omhändertagande och blir duktig på att hantera medicinteknisk utrustning. Vi arbetar mycket med klinisk bedömning och samarbete med specialister inom både medicin och andra kliniker.
Du arbetar i team tillsammans med undersköterska, sjukvårdbiträde och läkare. Teamet utför både akuta och långsiktiga omvårdnads- och medicinska åtgärder utifrån patientens tillstånd och ordination. Som sjuksköterska har du omväxlande arbetsuppgifter; till exempel leder du omvårdnadsarbetet, genomför riskbedömningar och sköter medicinteknisk utrustning. Du arbetar på schema med tjänstgöring dag/kväll och ibland även natt. Vi har ett prestigelöst klimat där vi alla hjälps åt och delar med oss av vår kunskap för bästa omhändertagande av patienten. MAVA är en perfekt plats för dig som vill växa i din yrkesroll.
För omvårdnadspersonal som arbetar inom dygnet runt-verksamhet erbjuder Region Västerbotten en ökad flexibilitet i arbetet genom olika arbetstidsmodeller. Modellerna fokuserar på återhämtning genom arbetstidsförkortning och en ökad möjlighet att påverka sina arbetstider samt förhöjd ersättning vid arbete på obekväm arbetstid.
Om din erfarenhetsgrad medger nattpass och utgör minst 30% av den totala arbetstiden vid en heltidsanställning kan du omfattas av regionens nattavtal. Det innebär en arbetstidsförkortning samt att det tillkommer en extra ekonomisk ersättning som baseras på antalen arbetade nattpass under respektive kalendermånad. Vi ser dock helst att nattarbete föregås av minst ett års erfarenhet av arbete på vårdavdelning som sjuksköterska.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Det internmedicinska området innefattar många olika diagnoser som ger dig en mycket bred kompetens och det finns möjlighet att fördjupa och utveckla din medicinska kunskap. Du lär dig ett akut omhändertagande och blir duktig på att hantera medicinteknisk utrustning. Vi arbetar mycket med klinisk bedömning och samarbete med specialister inom både medicin och andra kliniker.
Du arbetar i team tillsammans med undersköterska, sjukvårdbiträde och läkare. Teamet utför både akuta och långsiktiga omvårdnads- och medicinska åtgärder utifrån patientens tillstånd och ordination. Som sjuksköterska har du omväxlande arbetsuppgifter; till exempel leder du omvårdnadsarbetet, genomför riskbedömningar och sköter medicinteknisk utrustning. Du arbetar på schema med tjänstgöring dag/kväll och ibland även natt. Vi har ett prestigelöst klimat där vi alla hjälps åt och delar med oss av vår kunskap för bästa omhändertagande av patienten. MAVA är en perfekt plats för dig som vill växa i din yrkesroll.
För omvårdnadspersonal som arbetar inom dygnet runt-verksamhet erbjuder Region Västerbotten en ökad flexibilitet i arbetet genom olika arbetstidsmodeller. Modellerna fokuserar på återhämtning genom arbetstidsförkortning och en ökad möjlighet att påverka sina arbetstider samt förhöjd ersättning vid arbete på obekväm arbetstid.
Om din erfarenhetsgrad medger nattpass och utgör minst 30% av den totala arbetstiden vid en heltidsanställning kan du omfattas av regionens nattavtal. Det innebär en arbetstidsförkortning samt att det tillkommer en extra ekonomisk ersättning som baseras på antalen arbetade nattpass under respektive kalendermånad. Vi ser dock helst att nattarbete föregås av minst ett års erfarenhet av arbete på vårdavdelning som sjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser det som meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet som sjuksköterska.
Du är positiv och ansvarstagande samt kan arbeta såväl självständigt som i team. Du behöver vara flexibel, energisk och kunna prioritera även under stress. Du har ett genuint intresse för människor, är lyhörd och arbetar med hänsyn och respekt för våra patienter och dina kollegor.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338209". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Kontakt
Vårdförbundet
Linda Forsman linda.forsman@regionvasterbotten.se +46907851411 Jobbnummer
10023036