Sjuksköterska Medicinmottagningen Lindesbergs lasarett.
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Lindesberg Visa alla sjuksköterskejobb i Lindesberg
2026-07-15
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Medicinmottagningen på Lindesbergs lasarett är en arbetsplats med en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. Samarbets-klimatet är mycket gott med prestigelös stämning och med bra kollegialt stöd. Vår kollega på mottagningen kommer nu att gå i pension, så nu söker vi en ny medarbetare! Vill du bli vår nya kollega? Tveka inte att söka, vi vill gärna träffa dig och berätta om vår verksamhet och om vårt teamarbete!Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Sjuksköterskorna på medicinmottagning arbetar inom olika inriktningar/mottagningar som tex. dagsjukvård, diabetes, stroke, hjärtmottagning, minnesmottagning, astma/KOL/ rökavvänjning, antikoagulationsmottagning och telefonrådgivning. Några sjuksköterskor har även en egen mottagningsverksamhet. Här jobbar 7 sjuksköterskor med stor kunskapsbredd med mångårig erfarenhet. Sjuksköterskorna arbetar tillsammans med läkare, medicinska vårdadministratörer, biomedicinska analytiker, undersköterskor samt medicinsk fotvårdsspecialist.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av liknande verksamhet. Du skall ha kunskaper i svenska motsvarande EU-nivå C1. Har du erfarenhet inom strokevården är du extra intressant för oss, vi saknar i dag en sjuksköterska som ansvarar för strokemottagningen. Vill du veta mer om detta, tveka inte, utan hör av dig, så berättar vi mer!
Viktigt är att du är villig att utvecklas, är flexibel, har förmåga att planera och strukturera ditt arbete och har vilja att bidra i utvecklings- och förbättringsarbete. Du bemöter naturligtvis patienter och kollegor med omtanke och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Lindesbergs lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Hos oss hittar du det mindre sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. På lasarettet finns kliniker och mottagningar som ingår i Område specialiserad vård. I verksamhetsområde Sjukhusverksamheter norr ingår medicin, dialysmottagningen och akutmottagningen.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:571". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Lindesberg Kontakt
Enhetschef
Carina Romlin carina.romlin@regionorebrolan.se Jobbnummer
10003229