Sjuksköterska, Medicinmottagningen, Lindesbergs lasarett
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Lindesberg Visa alla sjuksköterskejobb i Lindesberg
2025-09-17
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Lindesberg
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Är du redo för en ny utmaning?
Vår kollega har gått vidare till nya möjligheter och vi söker nu en sjuksköterska till vårt team. Är du erfaren? Toppen! Vi vill ta vara på din erfarenhet och kompetens. Vi hoppas att du vill dela den med oss. Är du ny i yrket? Då är detta ett perfekt tillfälle för dig att få en bred kompetens och utvecklingsmöjligheter inom professionen. Låter detta som att det är något för dig? Tveka inte att söka, vi vill gärna träffa dig!
Lindesbergs lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Hos oss hittar du det mindre sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. På lasarettet finns kliniker och mottagningar som ingår i Område specialiserad vård.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sjuksköterska, Medicinmottagningen, Lindesbergs lasarettPubliceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Sjuksköterskor på medicinmottagning arbetar inom olika inriktningar/mottagningar som tex. dagsjukvård, diabetes, stroke, hjärtmottagning, minnesmottagning, astma/KOL/ rökavvänjning, antikoagulationsmottagning och telefonrådgivning. Här jobbar nio sjuksköterskor med stor kunskapsbredd med mångårig erfarenhet. Sjuksköterskorna arbetar tillsammans med läkare, medicinska vårdadministratörer, biomedicinska analytiker, undersköterskor samt medicinsk fotvårdsspecialist. Samarbetsklimatet är mycket gott med prestigelös stämning och bra kollegialt stöd.
Alla nyanställda får ett introduktionsmaterial kring arbetet på mottagningen och vi lägger upp en individuell introduktionsplan. När du kommit in i arbetet finns möjlighet att få specifika ansvarsområden som gör att du fortsätter att utvecklas i din yrkesroll. Lindesbergs lasarett har även ett kliniskt träningscentrum (KTC) som erbjuder olika genomgångar/kurser.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av liknande verksamhet. Viktigt är att du är villig att utvecklas, är flexibel, har förmåga att planera och strukturera ditt arbete och har vilja att bidra i utvecklings- och förbättringsarbete. Du bemöter naturligtvis patienter och kollegor med omtanke och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så välkommen med din ansökan redan idag!
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:752". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Carina Romlin 0581-853 24 Jobbnummer
9512992