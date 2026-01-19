Sjuksköterska medicinkliniken, stroke, hematologi och lungmedicin
2026-01-19
Vi erbjuder dig ett varierande och utvecklande arbete.
På avdelning 17 vårdas patienter inom hematologi, stroke/neurologi, gastroenterologi samt lungmedicin. Som sjuksköterska hos oss arbetar du mot en av våra specialiteter efter ditt intresse och erfarenhet, nu rekryterar vi till sektionerna hematologi, stroke/neurologi och gastroenterologi. Vi har god gemenskap och engagerade medarbetare. Hos oss blir du väl omhändertagen.
I din roll som sjuksköterska är du en självklar del av patientens vård. Du deltar aktivt i det medicinska omhändertagandet i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Du ansvarar för patientens omvårdnad, deltar vid akuta insatser, samt utför och följer upp medicinska ordinationer. Hela teamet arbetar med målsättningen att ge patienten en god och säker vård. På avdelningen arbetar många olika yrkeskategorier i team med patienten i centrum. Verksamheten pågår dygnet runt. "Vi har mycket återkommande patienter, man får ett speciellt band till varandra och utvecklar en viss relation" - Simon Erlingsson, sjuksköterska. Se filmen om hur det är att arbeta inom en av våra specialiteter, hematologen.
Välkommen med din ansökan!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du bör vara ansvarsfull, ha god samarbetsförmåga samt kunna arbeta självständigt och har förmåga att prioritera. Vi söker dig som är positiv och vill vara med och utveckla vår verksamhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Medicinkliniken har i första hand ett akut- och närsjukvårdsuppdrag. I samverkan med andra kliniker erbjuder vi medborgarna en god och säker vård. Kliniken erbjuder komplett internmedicinsk verksamhet med avancerad sjukvård inom såväl öppen- som slutenvård. Medicinkliniken innefattar följande områden; diabetes- och endokrinologi, hematologi, kardiologi, lungmedicin, mag/tarmmedicin, neurologi och stroke, njurmedicin/dialys samt reumatologi.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/429". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Anna Johansson, avdelningschef 010-3581609 Jobbnummer
