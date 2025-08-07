Sjuksköterska, Medicinavdelningen, Lycksele
2025-08-07
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele sjukhus är ett lagomt stort sjukhus i Västerbottens inland som har primärvården i södra Lappland och Norrlands universitetssjukshus som samarbetspartners.
Medicinavdelningen på Lycksele sjukhus ingår i Medicinskt Centrum södra Lappland. Inom kliniken finns även rehabiliteringsoch strokeavdelning, dialysavdelning, medicinmottagning och rehabenheten. Avdelningen har en bred verksamhet med 16 vårdplatser. De patientgrupper som vårdas hos oss är i huvudsak hjärtkärl, diabetes, lunga, mage-tarm, infektion, njursjukdom samt multisjuka äldre. Vi har även palliativ vård.
Med anledning av att vi har medarbetare som vill prova på annat söker vi dig som är intresserad att bli en viktig del av vår verksamhet och få möjlighet till ett stimulerande och utvecklande arbete.
Vi strävar efter ett personcentrerat förhållningssätt och ett nära samarbete mellan vårdens professioner. För att vårdpersonalen ska kunna fokusera på patienterna har vår arbetsplats funktioner som receptionister, köksbiträde och utskrivningssamordnare.
Vi erbjuder en individuellt anpassad inskolning utifrån behov och en mentor som nyanställd. Är du dessutom nyexaminerad ingår du i regionen introduktionsår för sjuksköterskor med regelbundna träffar och utbildning.
Du har möjlighet att arbeta enligt arbetstidsmodell med modifierad 3-3 som innebär förkortad arbetstid med bibehållen lön och bufferttid.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss vill du bidra med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och delaktiga.
Inriktningen på medicinavdelningen är allmän internmedicin, och hos oss hittar du en stor blandning av många olika medicinska tillstånd, till exempel kardiologi, lungsjukdomar, infektion och diabetes. Vi har relativt korta vårdtider och arbetar i team. Här finns också en utskrivningssamordnare som tar hand om utskrivningar och hemgångsplanering.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och nyfiken på inlandssjukhusets fördelar. Du är intresserad av medicinsk vård och dess utveckling. Du är en positiv person som har lätt för att kommunicera och tycker om att arbeta i team såväl som självständigt. Du har förmåga att prioritera och trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter och skiftande intensitet. Tillsammans med dig ska vi skapa en hållbar arbetsmiljö som bidrar till patientsäker vård.
Din drivkraft är att ständigt sätta patienten i fokus och bidra till en trygg och säker vård. Meriterande är tidigare arbete inom akutsjukvård, men det är inget krav.
Vår klinikvision är God vård med mjuka händer, skarpa hjärnor & varma hjärtan och när du söker till oss förutsätter vi att du delar vår vision.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
