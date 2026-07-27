Sjuksköterska, Medicinavdelning, Lycksele
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-27
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, Lycksele
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele ligger i södra lappland, flygplatsen som ligger 5 km utanför stadskärnan tar dig till Arlanda på drygt en timme. Med buss tar du dig till kusten och Umeå på två timmar eller fjällen i Tärnaby /Hemavan eller Borgafjäll på bara någon timme till. Medicinavdelningen ingår i Medicinskt centrum södra Lappland. Ett nära samarbete sker med andra avdelningar och kliniker på sjukhuset och inom regionen samt med sjukstugorna som ingår i samma sjukvårdsområde. Vi finns på Lycksele sjukhus, ett lagomt stort sjukhus. Patienterna kommer till oss på egen hand, med taxi, med ambulans eller vår ambulanshelikopter.
Vi bedriver vård dygnet runt inom allmän internmedicin såsom lungsjukdomar, kardiologiska sjukdomar, infektioner, och metabola tillstånd. Sjuksköterskan arbetar i team med undersköterskor och läkare. Det sker även ett nära samarbete med paramedicin, distist och logoped. Vi har utskrivningssamordnare som sköter hemgångsplanering.
Som nyexaminerad sjuksköterska går du ett introduktionsår som innebär kontinuerliga utbildningstillfällen under det första året. Som grund får du även utbildning i ProAct. Årligen sker uppföljning av HLR och förflyttningsutbildning. Vid arbete i dygnet runt-verksamhet får du ett lönetillägg på 3000kr. På medicinavdelningen har vi en arbetstidsmodell , modifierad 3-3 modell. Vilket i praktiken innebär arbetstidsförkortning till 88 procent som kompenseras med buffertpass.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga med den vård vi bedriver i samarbete med patient och anhöriga. Du blir en viktig del i arbetsgruppen för att patienten ska erhålla en god och nära vård som är patientsäker.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrkesrollen och besitter goda medicinska kunskaper.
Du är trygg i din yrkesroll och är van att göra bedömningar. Du har en god kommunikativ förmåga, är lyhörd och har ett gott bemötande. Du har god datavana och en digital trygghet. Du talar och skriver svenska obehindrat samt förstår och kan uttrycka dig på engelska. Övriga språkkunskaper är meriterande. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du lockas av utmaningen i att varje samtal är unikt och ger dig möjligheten att hjälpa människor till bättre hälsa.
Tidigare erfarenhet inom akutsjukvård och avdelningsarbete är meriterande, men inget krav. Du delar vår vision: God vård med mjuka händer, skarpa hjärnor och varma hjärtan.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
• **Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333613". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
921 82 LYCKSELE Arbetsplats
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Kontakt
Avdelningschef
Ramona Rönnholm ramona.ronnholm@regionvasterbotten.se 0727239449 Jobbnummer
10012091