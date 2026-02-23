Sjuksköterska, Medicinavdelning, Lycksele
2026-02-23
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele sjukhus är ett lagom stort sjukhus i Västerbottens inland som har närsjukvården i södra Lappland och Norrlands universitetssjukhus som nära samarbetspartners.
Medicinavdelningen på Lycksele sjukhus ingår i Medicinskt Centrum södra Lappland. Inom kliniken finns även Rehabiliterings- och strokeavdelning, Dialysavdelning, Medicinmottagning och Rehab enheten. Avdelningen har en bred verksamhet med 16 vårdplatser. De patientgrupper som vårdas hos oss är i huvudsak hjärtkärl, diabetes, lungsjukdomar/tillstånd, mage-tarmsjukdomar, infektion, njursjukdom samt multisjuka äldre. Vi har även palliativ vård. Vi har relativt korta vårdtider och arbetar i team. Här finns också en utskrivningssamordnare som tar hand om utskrivningar och hemgångsplanering.
Vi söker dig som är intresserad att bli en del av vår verksamhet vill få möjlighet till ett stimulerande och utvecklande arbete med fantastiska arbetskollegor.
Vi strävar efter ett personcentrerat förhållningssätt och ett nära samarbete mellan vårdens olika professioner. För att vårdpersonalen ska kunna fokusera på patienterna har vår arbetsplats funktioner som receptionister, köksbiträde och utskrivningssamordnare.
Vi erbjuder dig en individuellt anpassad inskolning utifrån ditt behov och en mentor som nyanställd. Är du dessutom nyexaminerad har du förmånen att få ingå i regionen introduktionsår för sjuksköterskor med regelbundna träffar och utbildning.
Du har efter att inskolningen är avklarad möjlighet att arbeta enligt arbetstidsmodell med modifierad 3-3 .Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss vill du bidra med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och delaktiga.
Inriktningen på medicinavdelningen är allmän internmedicin, och hos oss hittar du en stor blandning av många olika medicinska tillstånd, till exempel inom kardiologi, lungsjukdomar, infektion och diabetes. I teamet ingår även undersköterskor, läkare, receptionist, utskrivningssamordnare, dietist, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut.
Du blir en del av ett engagerat och kompetent team där sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, dietist, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut, receptionist, utskrivningssamordnare och köksbiträde samarbetar för att ge bästa möjliga vård.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för medicinsk vård. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Du är nyfiken på det mindre sjukhusets fördelar och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har lätt för att kommunicera, prioritera och hantera varierande arbetsuppgifter.
Tidigare erfarenhet inom akutsjukvård och avdelningsarbete är meriterande, men inget krav. Du delar vår vision: God vård med mjuka händer, skarpa hjärnor och varma hjärtan.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
