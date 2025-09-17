Sjuksköterska, medicinavdelning 1 och 2, Karlskoga lasarett
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Karlskoga Visa alla sjuksköterskejobb i Karlskoga
2025-09-17
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Nora
, Laxå
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av oss och jobba på medicin?
Medicinkliniken är den största kliniken på Karlskoga lasarett. Här finns en medicinsk akutvårdsavavdelning med platser för inneliggande vård. Till kliniken hör också mottagning, dialysmottagning, fysiologisk avdelning, rehabenhet samt en skrivexpedition. Samtliga enheter inom kliniken arbetar aktivt med kvalitets- och utvecklingsarbete, internutbildningar och etikronder.
Karlskoga lasarett är ett av Region Örebro läns tre akutsjukhus och hör organisatoriskt till område specialiserad vård. Vi som arbetar på Karlskoga lasarett är stolta över vårt sjukhus. Vi bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda, vilket bland annat avspeglar sig i att vi som första sjukhus i Sverige har vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Lasarettet är medelstort med cirka 750 anställda. Om du vill arbeta på en spännande arbetsplats med ett gott socialt klimat och där vi just nu är mitt uppe i ett spännande arbete med utveckling och förbättringar, så ska du söka dig till oss!
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sjuksköterska, medicinavdelning 1 och 2, Karlskoga lasarettPubliceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
På medicinavdelning 1 och 2 träffar du patienter med olika diagnoser och åkommor och du kommer att skaffa dig en bred yrkeskompetens hos oss. Detta leder till att du utvecklas till en trygg och erfaren sjuksköterska. Vi erbjuder dig både stimulans och utveckling i ditt arbete som sjuksköterska på medicin och vi arbetar med att förbättra kvalité på vården samt vår patientsäkerhet. Du arbetar i team med två undersköterskor och ansvarar för en grupp patienter.
Vi fokuserar också på utveckling och förbättring av vår arbetsmiljö. Introduktionen skräddarsys efter dina behov, vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion och inskolning i samråd med chef och kvalitetssjuksköterska anpassad efter just din kompetens och tidigare erfarenheter. Vi har regelbundna uppföljningssamtal under första året och även möjlighet till mentorskap. Vi har farmaceutiskt stöd som, förbereder mediciner inför hemgång, samt färdigställer antibiotika på morgonen och vi tittar på att utveckla den funktionen ytterligare.
Vi har klinisk kvalitetssjuksköterska som utbildningsstöd och utskrivningssamordnare som arbetar med utskrivningar.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom flexibilitet och samarbetsförmåga. Vi ser att du har ett driv och förmåga att ta ansvar och egna initiativ.Om tjänsten
Heltid. Rotation mellan dag och natt ingår. Vi är även öppna för att lyssna in dina önskemål om arbetstider.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:746". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Anette Jakobsson 0586-664 45 Jobbnummer
9512602