Sjuksköterska, Medicin- och geriatrikkliniken
2026-02-17
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
Vårdenhet F Dialysen, Höglandssjukhuset
En av de trevligaste arbetsplatserna i regionen söker ytterligare kompetenta medarbetare. Är du intresserad av att arbeta med nära och kontinuerliga patientmöten?
Hos oss på Dialysen jobbar du med ett härligt gäng med specialistkompetens - varmt välkommen till oss!
Rollen som sjuksköterska på dialysmottagningen
Vårdenhet F är en öppenvårdsmottagning med 24 hemodialysplatser och med fokus på att ta tillvara patientens egenvårdsförmåga. Målet är att skapa delaktiga patienter som gör det möjligt att trots kronisk sjukdom leva ett aktivt liv med god livskvalitet.
Din blivande arbetsplats
Medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö är en utvecklande verksamhet där vi vårdar patienter som är i behov av specialiserad medicinsk och geriatrisk vård. Kliniken har en historia av innovativt, systematiskt och evidensbaserat kvalitetsarbete med stort patientfokus. Sedan 2014 är klinikens ledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2008. Publiceringsdatum2026-02-17Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för att bygga goda och trygga patientrelationer.
Vi letar efter någon som kan komplettera vårt arbetslag och fokus kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vare sig du är nyexaminerad och ny i din roll som sjuksköterska eller om du är rutinerad sjuksköterska med gedigen erfarenhet så kan du bidra till vår verksamhet.
Vi ser att du som söker har ett driv i att utvecklas och vill vara med och bidra till verksamhetens utveckling. Du är kommunikativ, gillar teknik och har god samarbetsförmåga och har en positiv inställning i ditt arbete. Då du kommer att arbeta i ett nära samarbete med patienten tycker vi att det är viktigt att du är bra på relationsbyggande för att få patienten att känna sig trygg och delaktig i behandlingen.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du arbeta i en specialiserad vårdmiljö med långvariga vårdrelationer på en trivsam arbetsplats i moderna lokaler och med engagerade kollegor och ett nära ledarskap.
Vårdenheten är en öppenvårdsmottagning med 24 hemodialysplatser. Vi arbetar med att öka patienternas delaktighet där patienten efter egen förmåga och önskemål får sköta hela eller delar av sin behandling själv.
Som nyanställd sjuksköterska får du en gedigen introduktion under 6 veckor med 2 erfarna dialys för att stegvis bli trygg i både arbetsuppgifter och teknik.
Under ett arbetspass ansvarar du för 3 patienter vilket skapar goda förutsättningar för patientsäker vård och hög kvalité.
Du arbetar tillsammans med en kollega då vi är 2 sjuksköterskor per sal vilket ger kontinuerligt stöd, samarbete och trygghet i det dagliga arbetet. Du kommer att ha ett särskilt omvårdnadsansvar för några patienter och deras långsiktiga planering och behandling.
Som sjuksköterska hos oss får du ett tekniskt, stimulerande och självständigt arbete men är aldrig ensam.
Arbetstiderna är 06:45-15:30 alternativt 11:30-19:30 och du arbetar 2 lördagar av 5. Söndagar är vårdenheten stängd.
Bloddialysen är öppen måndag, onsdag och fredag klockan 6:45-19:30 och tisdag, torsdag 6:45-15:30 och lördag klockan 6:45-15:00.
Vi tillämpar önskeschema.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och du kan välja att arbeta 80-100. Tillträde enligt överenskommelse.
Är du nyutbildad deltar du även i vårt fördjupade introduktionsprogram (RIU) för nyutexaminerade sjuksköterskor som pågår under ditt första år hos oss.
En av våra medarbetare beskriver:
"Vår arbetsplats präglas av arbetsglädje och gemenskap, den gedigna introduktionen upplevs som en trygghet och vi hjälps alltid åt!" "Det känns tryggt att komma hit".
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Vårdenhetschef Camilla Nilsson, camilla.a.nilsson@rjl.se
, 010-24 343 05. Biträdande vårdenhetschef Elinor Eek, elinor.eek@rjl.se
, 010-24 343 00.
Vår rekryteringsprocess
