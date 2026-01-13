Sjuksköterska, Medicin- och geriatrikkliniken
2026-01-13
Vårdenhet F Dialysen, Höglandssjukhuset
En av de trevligaste arbetsplatserna i regionen söker ytterligare kompetenta medarbetare.
Är du intresserad av att arbeta både med patienter och medicinsk teknik? Då kan rollen vara helt rätt för dig!
Här jobbar du med ett härligt gäng, varmt välkommen till oss!
Rollen som sjuksköterska på dialysmottagningen
Vårdenhet F är en öppenvårdsmottagning med 24 hemodialysplatser och med fokus på att ta tillvara patientens egenvårdsförmåga. Målet är att skapa delaktiga patienter som gör det möjligt att trots kronisk sjukdom leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Teamet består av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och vårdadministratörer samt medicintekniker.
Din blivande arbetsplats
Medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö är en utvecklande verksamhet där vi vårdar patienter som är i behov av specialiserad medicinsk och geriatrisk vård. Kliniken har en historia av innovativt, systematiskt och evidensbaserat kvalitetsarbete med stort patientfokus. Sedan 2014 är klinikens ledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2008.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett intresse för dialys och njursjukdomar samt gillar teknik och omvårdnad. Vi letar efter någon som kan komplettera vårt arbetslag och fokus kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vare sig du är nyexaminerad och ny i din roll som sjuksköterska eller om du är rutinerad sjuksköterska med gedigen erfarenhet så kan kan du bidra till vår verksamhet. Vi ser att du som söker har ett driv i att utvecklas och vill vara med och bidra till verksamhetens utveckling. Du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga och har en positiv inställning i ditt arbete.
Då du kommer att arbeta i ett nära samarbete med patienten tycker vi att det är viktigt att du är bra på relationsbyggande för att få patienten att känna sig trygg och delaktig i behandlingen. Vi letar efter någon som kan komplettera vårt arbetslag och fokus kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du möjlighet att lära, utvecklas och arbeta tillsammans med kollegor och patienter. När du börjar hos oss får du en introduktion på cirka 6 veckor med handledare och är du nyutbildad deltar du även i vårt fördjupade introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor som pågår under ditt första år hos oss. I programmet ingår både praktiskt träning, teori samt grupphandledning.
Hos oss får du ett stimulerande och utvecklande arbete på en trivsam arbetsplats i moderna lokaler och med ett 30-tal arbetskamrater. Mottagningen är öppen måndag, onsdag och fredag klockan 6:45-19:30 och tisdag, torsdag och lördag klockan 6:45-15:30. Vi tillämpar önskeschema.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
En av våra medarbetare beskriver:
"Vår arbetsplats präglas av arbetsglädje och gemenskap, den gedigna introduktionen upplevs som en trygghet och vi hjälps alltid åt!"
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Vårdenhetschef Camilla Nilsson, camilla.a.nilsson@rjl.se
, 010-24 343 05.
Biträdande vårdenhetschef Elinor Eek, elinor.eek@rjl.se
, 010-24 343 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 8 februari 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
