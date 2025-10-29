Sjuksköterska med utvecklingsfokus till växande avdelning - uppstart AVA
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Nu söker vi utvecklingsinriktad sjuksköterska till vår växande avdelning med uppstart av AVA-platser
Vårt uppdrag har vuxit och vi är i behov av fler sjuksköterskor som vill vara med och bygga en arbetsplats där både arbetsglädje och kvalitet står i centrum.
Vi letar efter dig som vill bidra med din kompetens, ditt engagemang och som uppskattar ett gott samarbete i en verksamhet som gör skillnad på riktigt. Möjlighet att utvecklas inom både medicin och kirurgi/ortopedi.
Detta blir din nya arbetsplats
Avdelning 4 befinner sig i en spännande utvecklingsfas som i dagsläget har 16 vårdplatser med inriktning internmedicin, men planeras att växa till att ha 24 vårdplatser utifrån ett behov av att vårda patienter med korta vårdtider - AVA (akutvårdsavdelning). Det innebär ett högt tempo, många in- och utskrivningar och en bred patientgrupp. Arbetet på avdelningen är av den anledningen kunskapsintensivt, utvecklande och spännande. Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterska och undersköterska och alla är delaktiga i den personcentrerade vården - tillsammans skapar vi värde för våra patienter.
När du börjar arbeta på Avdelning 4 erbjuds du att jobba i nya, fräscha och anpassade lokaler. Patienterna som vårdas här har enkelrum med egen toalett och dusch. Varje team är stationerat vid en egen teamstation med tillhörande rondrum. Vi arbetar även med utredning av patienter i en dagtidsmodul för de som inte har behov av att övernatta på vårdavdelning.
Om dig
Vi söker dig som gillar att arbeta med personcentrerad vård, motiveras av förbättringsarbete samt att skapa och utveckla vår avdelning och våra arbetssätt. Du ska vara bra på att samarbeta med andra och vilja vara med i vårt härliga gäng där vi tillsammans driver verksamheten framåt.
Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad sjuksköterska och det är starkt meriterande om du har erfarenhet från medicinavdelning sedan tidigare.
För oss är det viktigt att du drivs av att vilja vara med och utveckla vården/enheten med patienten i centrum, liksom att aktivt dela med dig av din kunskap till kollegor och lika nyfiket ta del av kollegornas kompetens.
Vi erbjuder dig
Vårt introduktionsprogram sträcker sig över 4-5 veckor och täta avstämningar med enhetschefen. Din introduktion anpassas efter din erfarenhet och eventuella behov som uppstår. Vi har regelbundna kortare föreläsningar på verksamhet Medicin.
Kliniskt basår
För dig som är nyutexaminerad sjuksköterska/röntgensjuksköterska ingår Kliniskt basår under det första året i din tillsvidareanställning. Kliniskt basår innehåller föreläsningar, processorienterad omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Det ingår även att gå bredvid i andra verksamheter, för att du ska få en bredare förståelse för sjukhuset där du arbetar. Detta är en satsning som görs för att ge dig möjlighet att ytterligare utvecklas i din profession och bygga upp din yrkesidentitet.Publiceringsdatum2025-10-29Övrig information
Viktigt att du söker snarast då urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen till ett glatt och utvecklingsinriktat gäng!
